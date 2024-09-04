Χρηματιστήριο: Πτώση 0,71% - Στα 98,63 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχώρησαν στον απόηχο της χθεσινής ισχυρής πτώσης στη Wall Street.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση άνοδο κατέγραψαν μόνο ο ΟΤΕ και η Σαράντης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.435,79 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,71%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.426,87 μονάδες (-1,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.215.297 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,28%) και της Σαράντης (+0,75%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,05%), της Μυτιληναίος (-2,03%), της Ελλάκτωρ (-1,92%) και της Εθνικής (-1,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.880.089 και 5.166.488 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 18,21 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,92 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 21 μετοχές, 72 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης +6,12% και Ξυλεμπορία (π) +5,58%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης -4,07% και Κέκροψ -3,68%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,6000 -1,25%

ALPHA BANK: 1,5590 -1,27%

AEGEAN AIRLINES: 11,2900 -0,09%

VIOHALCO: 5,7100 -1,55%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3200 -1,59%

ΔΑΑ:7,8660 -0,41%

ΔΕΗ: 11,4600 -2,05%

COCA COLA HBC:33,3000 -0,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0400 -1,92%

ΕΛΠΕ: 7,2000 -0,14%

ELVALHALCOR: 1,8580 -0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7420 -1,90%

ΕΥΔΑΠ: 5,6200 -0,71%

EUROBANK: 2,0300 -0,98%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 -0,69%

MOTOR OIL: 21,9000 -0,90%

JUMBO: 23,0000 -0,61%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8000 -2,03%

ΟΛΠ:27,3000 -1,09%

ΟΠΑΠ: 16,0900 -0,06%

ΟΤΕ: 15,0900 +1,28%

AUTOHELLAS:11,3000 -1,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9740 -0,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 +0,75%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2400 αμετάβλητη

