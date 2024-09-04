Χατζηδάκης: Η οικονομική εκπαίδευση των πολιτών συμβάλλει στην προστασία από τον λαϊκισμό

«Η οικονομική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην προστασία από τον λαϊκισμό. Όταν οι πολίτες έχουν βασικές γνώσεις σε θέματα οικονομίας, αυτό οδηγεί σε μια καλύτερα πληροφορημένη και πιο ενεργή κοινωνία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας αφενός για την ποιότητα των δημοκρατιών μας και αφετέρου για τη σταθερότητα των οικονομιών μας».

Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στην Τελετή Βράβευσης της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας που διεξήχθη στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία, από το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΜ - Μάρκος Δραγούμης. Στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα συμμετείχαν 97.000 μαθητές από περισσότερες από 20 χώρες.

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, η Ελλάδα έχει έρθει αντιμέτωπη στο παρελθόν με τις συνέπειες του λαϊκισμού: «Την προηγούμενη δεκαετία, η χώρα μας αντιμετώπισε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, πέφτοντας θύμα λαϊκίστικων πολιτικών δυνάμεων και επιλογών. Η οικονομία μας το πλήρωσε ακριβά, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να μειώνεται περισσότερο από 25%, την ανεργία να εκτοξεύεται και πολλούς νέους Έλληνες να εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα από το 2019 και η ανάκαμψη της οικονομίας είναι αξιοσημείωτη: «Την περίοδο 2019-2023, πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση του όγκου των επενδύσεων και την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση του μεριδίου μας στις εξαγωγές αγαθών μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τέτοια πρόοδο;».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα οφέλη του κάθε πολίτη από την οικονομική εκπαίδευση: «Η κατανόηση της οικονομίας βοηθά τους ανθρώπους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις. Είτε πρόκειται για τη διαχείριση απλών καθημερινών ζητημάτων. Είτε για τη διαχείριση πιο σύνθετων θεμάτων, όπως οι επενδύσεις και ο προγραμματισμός για τη συνταξιοδότηση. Η οικονομική εκπαίδευση δεν αφορά, λοιπόν, μόνο την κατανόηση της οικονομίας, αλλά και την εξασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος κάθε πολίτη ξεχωριστά».

Ο Υπουργός τόνισε ότι η προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης δεν είναι ένα ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει αποκλειστικά η Ελλάδα, και γι' αυτό «24 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 80 χώρες παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για την οικονομική εκπαίδευση». Ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Παραδοσιακά, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έδινε έμφαση στα οικονομικά. Γι' αυτό και η κυβέρνηση παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση. Και ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2025-2026, το Υπουργείο Παιδείας θα προσθέσει ένα νέο μάθημα στο Λύκειο σχετικά με τις βασικές οικονομικές έννοιες».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης συνεχάρη την Πρόεδρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας, Martina Bacik, και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της, Αλέξανδρο Σκούρα, για την άρτια διοργάνωση της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Μετά το τέλος της Τελετής Λήξης, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές που συμμετείχαν στην τελική φάση.

