Αυτιάς: Οι έξι αλλαγές που φέρνουν περισσότερα κονδύλια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Έξι (6) αλλαγές που αφορούν τις αποζημιώσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για φυσικές καταστροφές και την έγκριση συνολικά 100,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο (Αλληλεγγύης), πέτυχε η Ελλάδα, έπειτα από εισήγηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργου Αυτιά, αλλά και σχετικές διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προηγήθηκαν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, «με σαφή τρόπο ο Έλληνας ευρωβουλευτής, που ανέλαβε γενικός εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ζήτησε και πέτυχε περισσότερα κονδύλια για την Ελλάδα, με άμεση απόδοση των αποζημιώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης». Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται, δε, ότι «το σπουδαιότερο είναι να μη συμψηφίζονται άλλες χρηματοδοτήσεις με αυτές τις επιχορηγήσεις».

Συγκεκριμένα, οι «αποφασιστικές αλλαγές που πρότεινε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και έγιναν δεκτές» κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του ΕΚ, είναι:

1. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου να επεκταθεί, ώστε να καλύπτει τις ουσιαστικές ανάγκες των χωρών που πλήττονται.

2. Να αυξηθεί το αποθεματικό Αλληλεγγύης και Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης.

3. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο να μην είναι σε βάρος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της ΕΕ.

4. Η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου δεν θα πρέπει να συμψηφίζεται με άλλες ενισχύσεις.

5. Οι αποζημιώσεις να είναι άμεσες και να μειωθεί ο χρόνος αποδέσμευσης των προκαταβολών.

6. Οι χρηματοδοτήσεις να φτάνουν ταχύτατα και έγκαιρα στις πληγείσες περιοχές.

Ο κ. Αυτιάς επισήμανε, τέλος, στους Ευρωπαίους συναδέλφους του, ότι «η υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων δικαιώνει όσους ζητούν νέα βάση στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις καταστροφές, οι οποίες απειλούν ευθέως την οικονομική σταθερότητα των ευρωπαϊκών χωρών».

Με την ανακοίνωση κοινοποιείται και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος, στον οποίο έχει αναρτηθεί βίντεο από την εισήγηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΚΛ, Γιώργου Αυτιά, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του ΕΚ (https://youtu.be/D9YYczqSe34).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.