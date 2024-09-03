Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Έρχονται αλλαγές στο επίδομα ανεργίας

Στις νέες πολιτικές που έχουν στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε νέους, γυναίκες, ΑμεΑ και συνταξιούχους, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι έχουν δηλωθεί πάνω από 160.000 συνταξιούχοι που εργάζονται.

Η υπουργός εκτίμησε ότι το μέτρο πήγε καλά καθώς έχει καταργηθεί η κράτηση κατά 30% στη σύνταξη όσων εργάζονταν. «Την τελευταία 5ετία έχουμε 500.000 περισσότερους εργαζόμενους», σημείωσε.

Αναφορικά με τις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι το μέτρο που είναι το ίδιο από το 1950 θα αλλάξει καθώς μέχρι τώρα «είναι το ίδιο, είτε δουλεύεις 40 είτε 20 ώρες την εβδομάδα».

Οι αλλαγές, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας θα γίνουν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο θα αφορά, την αλλαγή στο ποσό ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας.

Επίσης, η υπουργός δεν απέκλεισε να συνδεθεί το ύψος του επιδόματος ανεργίας με τον μισθό του εργαζομένου που λάμβανε πριν απολυθεί.

Η δεύτερη αλλαγή, είναι το επίδομα να γίνει «εμπροσθοβαρές». Όπως είπε, τους πρώτους μήνες θα είναι περισσότερο και τους επόμενους θα μειώνεται ώστε να παρακινήσει τους ανέργους να βγουν στην αγορά εργασίας.

«Αυτοί είναι δύο βασικοί άξονες τους νέου επιδόματος ανεργίας που επεξεργαζόμαστε», τόνισε η υπουργός Εργασίας προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα θα είναι πιλοτικό ενώ ακόμα δεν έχει καθοριστεί πότε θα ξεκινήσει. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν θα αφορά τους υφιστάμενους άνεργους, αλλά τους νέους.

Ψηφιακή κάρτα Εργασίας

Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε τουρισμό και εστίαση είναι ο δεύτερος στόχος τους υπουργείου Εργασίας με στόχο να ο εργαζόμενος να πληρώνεται για τις ώρες που δουλεύει.

Αύριο όπως είπε η κ. Νίκη Κεραμέως θα έχει συνάντησή με φορείς του τουρισμού και της εστίασης ώστε να προχωρήσει άμεσα.

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας στα ΚΕΠΑ έγιναν δύο αλλαγές. Η πρώτη αφορά τους αναπήρους που θα εξετάζονται άπαξ για μη αναστρέψιμες παθήσεις και η δεύτερη την πρόσληψη περισσότερων από 700 γιατρών στα κέντρα για την άμεση εξυπηρέτηση των αναπήρων.

Τέλος για τις συντάξεις είπε ότι ο χρόνος έκδοσης έχει αυξηθεί στις 1.000 την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

