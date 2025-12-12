Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο «Mr. Euro» είναι Έλληνας! Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ο 5ος πρόεδρος του Eurogoup διαδεχόμενος στην ηγεσία του ισχυρότερου οργάνου λήψης αποφάσεων – μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φυσικά – τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόνοχιου.



Ήταν Οκτώβριος του 2009, όταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ταξίδευε στις Βρυξέλλες για το πρώτο του Eurogroup. Με τον…αέρα του μέλους μιας νεοεκλεγείσας κυβέρνησης όπως ήταν τότε εκείνη του ΠΑΣΟΚ, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε τους εμβρόντητους συναδέλφους του ότι τελικά το έλλειμμα εκείνης της χρονιάς θα είναι υπεριπλάσιο από ότι έως τότε υπολογιζόταν. 12,5% αντί για 6%.



Η απάντηση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πρώτου προέδρου του Eurogroup, ότι the game is over, σήμανε το τέλος της …αθωότητας. Από τότε κι όσο η Ελλάδα εισχωρούσε όλο και περισσότερο στον εφιάλτη των μνημονίων, τόσο το Eurogroup εξελισσόταν από μια άτυπη μάζωξη των Υπουργών Οικονομικών για ανταλλαγή απόψεων, σε πανίσχυρο όργανο λήψης αποφάσεων, στον εκτελεστικό βραχίονα της Συνόδου Κορυφής. Έναν βραχίονα μέσω του οποίου η Ευρώπη διαχειρίστηκε απανωτές κρίσεις, οικονομικές, ενεργειακές, υγειονομικές.



Στον προεδρικό θώκο αυτού του οργάνου, που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι εξελίχθηκε σε αυτό που είναι εξαιτίας της ελληνικής κρίσης, θα κάθεται για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Και η Ελλάδα από μια χώρα με το ένα πόδι εκτός ευρώ πριν από 10 χρόνια, σε θέση οδηγού στη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση και το μέλλον του κοινού νομίσματος. Τελικά karma is a bitch

Η νίκη Πιερρακάκη επισφραγίζει το Ελληνικό comeback. Μια πορεία που άρχισε από το 2018 με την έξοδο από τα μνημόνια, συνεχίστηκε με το νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών σε τέτοιο σημείο ώστε η Ελλάδα να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και να …εξάγει και τεχνογνωσία, τη μείωση του χρέους και του κόστους δανεισμού, τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις απανωτές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας καταλήγει στην προεδρία του Eurogroup. Οι συνεπείς πρέπει να επιβραβεύονται, το αναγνώρισε ακόμη και ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, προκάτοχος της θέσης, ένα όνομα που σε πολλούς προκαλεί ακόμη ρίγη κι όχι συγκίνησης.

Πέρα από το συμβολικό επίπεδο, η Ελλάδα δια του Υπουργού Οικονομικών της, αποκτά κεντρική θέση στις αίθουσες που σχεδιάζονται πολιτικές και λαμβάνονται αποφάσεις. Κι όχι ως απλός παρατηρητής αλλά ως συνδιαμορφωτής, ως γεφυροποιός, ως πηγή έμπνευσης και ηγεσίας, χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο πρόεδρος του Eurogroup, και έχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι αυτός που εκπροσωπεί την Ευρωζώνη στις συνόδους των G7 και G20 και στις συνελεύσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Φανταστείτε, τη δύναμη της εικόνας του Κυριάκου Πιερρακάκη ανάμεσα στους εκπροσώπους των πιο ισχυρών κρατών και των πιο ισχυρών θεσμών του πλανήτη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει σε δύσκολη περίοδο για την Ευρωζώνη η οποία βρίσκεται εν τω μέσω ενός σκληρού εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα και ταυτόχρονα προσπαθεί να παραμείνει ανταγωνιστική.

Μια ευρωζώνη που αναπτυξιακά «βαριανασαίνει» καθώς η Γερμανική ταχεία έχει μετατραπεί σε «μουτζούρη» και ο έτερος Γαλλικός πόλος παλεύει με τα θηριώδη ελλείμματα. Μια ευρωζώνη που πιέζεται από τον πληθωρισμό.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα και ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ευλογία. Η μπαρουτοκαπνισμένη στην αντιμετώπιση κρίσεων χώρα μπορεί με την εμπειρία της να συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας.



Το όραμα Πιερρακάκη όπως αυτό εκφράστηκε στην επιστολή που έστειλε στους ομολόγους του, εδράζεται σε 4 πυλώνες:

Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Η Ευρώπη αποταμιεύει όσο η Αμερική, αλλά επενδύει πολύ λιγότερο. Η λύση δεν είναι νέος δανεισμός αλλά εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Η Ευρώπη αποταμιεύει όσο η Αμερική, αλλά επενδύει πολύ λιγότερο. Η λύση δεν είναι νέος δανεισμός αλλά εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Αντιμετώπιση του κατακερματισμού, των ρυθμιστικών εμποδίων, της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών που «πετσοκόβουν» την παραγωγικότητα.

Αντιμετώπιση του κατακερματισμού, των ρυθμιστικών εμποδίων, της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών που «πετσοκόβουν» την παραγωγικότητα. Ψηφιακό Ευρώ. Με τις γνώσεις και την κατάρτιση του γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μπορεί να αποτελέσει asset για τη ζώνη του ευρώ.

Με τις γνώσεις και την κατάρτιση του γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο μπορεί να αποτελέσει asset για τη ζώνη του ευρώ. Διαφύλαξη των θεμελίων της Οικονομίας. Ανεξάρτητα από τις στρατηγικές, οι σταθερές δεν αλλάζουν. Μακροοικονομική σταθερότητα, δημοσιονομική υπευθυνότητα και αντιμετώπιση δημογραφικών προκλήσεων.

