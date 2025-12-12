«Δεύτερη ευκαιρία» για την επιστροφή ενοικίου: Τέλος χρόνου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σήμερα λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί για διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν στην επιστροφή ενοικίου, για όσους θέλουν βεβαίως να πληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Διαφορετικά, το περιθώριο που υπάρχει για την υποβολή της σχετικής τροποποιητικής δήλωσης είναι μέχρι και 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση η εξόφληση της επιστροφής ενοικίου θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου του 2026.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λάθη όταν δήλωσαν το ενοίκιό τους, με αποτέλεσμα να δουν χαμηλότερα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ως «επιστροφή ενοικίου» από εκείνα που ανέμεναν.

«Δεύτερη ευκαιρία» και ημερομηνίες πληρωμής

Για αυτό τον λόγο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε μια «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους εντόπισαν τα λάθη που είχαν κάνει να τα διορθώσουν μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται. Με βάσει αυτό το σχέδιο όσοι υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις έως και σήμερα 12 Δεκεμβρίου θα πάνε σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου. Όσες διορθωτικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Τα λάθη για τα οποία θα χρειαστεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ώστε να καταβληθεί ακέραιο το ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο, έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι πολλοί δήλωσαν το μηναίο ενοίκιο και όχι το σύνολο των δαπανών που έχουν κάνει για μισθώματα ολόκληρη την χρονιά.

Ποια ήταν η αιτία των «ψαλιδισμένων» ενισχύσεων

Πέρα από τα λάθη όμως των ίδιων των δικαιούχων υπήρξαν και άλλοι λόγοι που αρκετά νοικοκυριά έλαβαν «ψαλιδισμένη» επιστροφή ενοικίου σε σχέση με αυτή που ανέμεναν. Συγκεκριμένα, αυτοί οι λόγοι «κρύβονται» στα «ψιλά γράμματα» των προβλέψεων για την επιστροφή ενοικίου και συνοψίζονται στις εξής παραμέτρους:

Ποσό επιστροφής ενοικίου

Όσον αφορά στο ύψος της ενίσχυσης αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι πως το ποσό που χορηγείται ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ με μηνιαίο ενοίκιο. Αντίθετα, είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στην χρονιά.

Προσαύξηση τέκνου 50 ευρώ

Αν και η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε τέκνο χορηγείται σε όλους όσοι έχουν παιδιά… στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Αντίθετα, σύμφωνα με τα «ψιλά γράμματα» και τις οδηγίες που δόθηκαν, η προσαύξηση ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη τη χρονιά. Επί της ουσίας τα 50 ευρώ για τα παιδιά, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο (λόγω «πλαφόν») από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

Αντισυμβαλλόμενοι

Όταν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας στο μισθωτήριο συμβόλαιο, ο καθένας θα λάβει το «μερίδιο» της ενίσχυσης που του αντιστοιχεί. Η συγκεκριμένη συνθήκη ισχύει και για τους συζύγους, εάν «φαίνονται» και οι δύο στο συμβόλαιο. Για να δοθεί ολόκληρο το ποσό του ενοικίου στο ζευγάρι θα πρέπει ο κάθε ένας σύζυγος να δηλώσει το ποσό που πλήρωσε. Διαφορετικά λαμβάνει μόνον ο ένας (σε κοινή δήλωση) το 50% του 1/12 των ετήσιων δαπανών.



