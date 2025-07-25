Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: «Μαχαίρι» 200 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο, στο 18%

Η ρωσική κεντρική τράπεζα μείωσε σήμερα το βασικό της επιτόκιο κατά 200 μονάδες βάσης στο 18%, ελπίζοντας να αναζωογονήσει τον δανεισμό και να ενισχύσει την υποτονική οικονομική ανάπτυξη, αφού ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός έδειξε σημάδια υποχώρησης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση από τον Μάιο του 2022, όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιό της κατά 300 μονάδες βάσης, καθώς η οικονομία ανακάμπτει από το σοκ των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της στρατιωτικής δράσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελευταία μείωση ήταν σύμφωνη με μία δημοσκόπηση του Reuters κατά την οποία ρωτήθηκαν 27 οικονομολόγοι και πραγματοποιείται μετά τα παράπονα που διατύπωσαν Ρώσοι επιχειρηματίες και ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ότι τα υψηλά επιτόκια στραγγαλίζουν την οικονομία.

Η κεντρική τράπεζα είχε αυξήσει σημαντικά τα επιτόκια από τον Ιούλιο του 2023, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις μιας υπερθέρμανσης της οικονομίας που προκλήθηκε από την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Ο υπουργός Οικονομίας της Ρωσίας είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η χώρα ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης αυτής βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης.

Μαζί με τη απότομη μείωση των επιτοκίων , η κεντρική τράπεζα μείωσε και την πρόβλεψη της για τον πληθωρισμό στο επίπεδο μεταξύ του 6% και 7% από το 7% και 8% , λέγοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται γρηγορότερα απ’ ότι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι θα διατηρήσει τις νομισματικές συνθήκες όσο αυστηρές είναι, απαραίτητο για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 4% το 2026.

«Βρισκόμαστε στον δρόμο για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο, αλλά αυτή η πορεία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», δήλωσε η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση για τα επιτόκια.

«Η επιστροφή στον στόχο... συνεπάγεται μια σταθερή εδραίωση του πληθωρισμού σε χαμηλό επίπεδο όχι μόνο στα πραγματικά δεδομένα, αλλά και στην αντίληψη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων», είπε.

Πηγή: skai.gr

