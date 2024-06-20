Σε νέα εποχή εισέρχεται το ιστορικό Hilton, με νέα ονομασία «The Ilisian». Το Hilton δεν θα είναι στο εξής ένα ξενοδοχείο με υπηρεσίες φιλοξενίας, αλλά ένας νέος πολυδιάστατος προορισμός που δημιουργείται από την από Ιονική Ξενοδοχειακή στη θέση του πρώην Hilton Αθηνών, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Σήμερα Πέμπτη μάλιστα, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον υπό εξέλιξη χώρο, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ και βασικός μέτοχος της Ιονικής Ξενοδοχειακής αποκάλυψε το νέο όνομα του προορισμού, που όπως είπε, είναι εμπνευσμένο από την περιοχή στην οποία φιλοξενείται, τα Ιλίσια, εξήγησε. Στην παρέμβαση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε πως τέτοιες επενδύσεις ουσιαστικά κάνουν πράξη το όραμα της κυβέρνησης για ένα τουρισμό προσηλωμένο στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα με σεβασμό στην οικιστική κλίμακα.

Παράλληλα έκανε λόγο για πολλαπλασιαστικό όφελος για την ελληνική οικονομία, που συνολικά στα πέντε χρόνια θα φτάσει τα 1,25 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 340 εκατομμύρια, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντακόπουλος, θα έχει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Αθήνα συνολικά."Το Hilton για 61 χρόνια υπήρξε εμβληματικό σημείο της πόλης. Με σεβασμό στη μοναδική του κληρονομιά και αρχιτεκτονική, επιθυμούμε να συνεχίσει να λειτουργεί ως ένας πόλος έλξης για όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα οφέλη που θα προκύψουν για την Αθήνα, από τη λειτουργία του νέου προορισμού «The Ilisian», ο καθηγητής του πανεπιστήμιου Πειραιώς, Νίκος Γεωργακόπουλος, σε έρευνα που διεξήγαγε το εκπαιδευτικό ίδρυμα, επεσήμανε ότι αυτά θα είναι πολλαπλασιαστικά καθώς: για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας του, η επίδραση των κατασκευαστικών εργασιών ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ, η επίδραση της διαμονής των ενοίκων του «The Ilisian» στην πρωτεύουσα ανέρχεται σε 749 εκατ. ευρώ, ενώ η επίδραση στην εμπορική δραστηριότητα ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή θα δημιουργηθούν 1.760 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

