ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% στις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο σε σύγκριση με το 2023

Για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,4% και 1,1%, αντίστοιχα

Τουρισμός

Σε 2.187.914 ανήλθαν τον Απρίλιο εφέτος οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας και οι διανυκτερεύσεις σε 6.759.350, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, κατά 2,4% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 3,5% στις αφίξεις και 2,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,4% και 1,1%, αντίστοιχα.

ΕΛΣΤΑΤ

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 64,7% και 73,5%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 3,1 ημέρες.

ELSTAT

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

