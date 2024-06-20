Σε 2.187.914 ανήλθαν τον Απρίλιο εφέτος οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας και οι διανυκτερεύσεις σε 6.759.350, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, κατά 2,4% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 3,5% στις αφίξεις και 2,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,4% και 1,1%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 64,7% και 73,5%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 3,1 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

