Με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Masdar για την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την ανακοίνωση της σύναψης συμφωνίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Masdar για την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η συμφωνία, μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο των ΑΠΕ, αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και επενδυτικών φορέων παγκόσμιας εμβέλειας στις προοπτικές της ελληνικής Οικονομίας, του κλάδου της ενέργειας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της ελληνικής Κυβέρνησης, συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο μεταρρυθμιστικό μας έργο το οποίο διαρκώς αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική Οικονομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους πολίτες».

Πηγή: skai.gr

