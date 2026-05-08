Κάθε «γάμος και χαρά» … δηλώνεται υποχρεωτικά σε ειδική πλατφόρμα αυτό το καλοκαίρι

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σε ασφυκτικό κλοιό από την Εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και την Ελληνική Αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση, όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Κάθε νόμιμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μία εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους.



Με αυτό τον τρόπο οι αρχές θα έχουν μπροστά τους έναν «χάρτη» των εκδηλώσεων οι οποίες τελούνται στον ελλαδικό χώρο και αναλόγως θα… παρεμβαίνουν. Και αυτό φυσικά αφορά και μυστήρια όπως ο γάμος και τα βαφτίσια και το γλέντι που συνήθως τα ακολουθεί.

Πού πρέπει να καταχωρούνται οι «κοινωνικές εκδηλώσεις»

Στο λεγόμενο Ψηφιακό Μητρώο Καταχώρισης Εκδηλώσεων, καταγράφονται υποχρεωτικά όλες οι σχετικές δραστηριότητες με την καταχώριση να γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου στον οποίο θα διενεργηθεί η εκδήλωση και με παράλληλη αποδοχή από τον διοργανωτή (πελάτη του χώρου της εκδήλωσης) και την υπογραφή κατάλληλου ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου συνδέεται με τα στοιχεία Taxis του (ή της επιχείρησης) στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αναγγελίας Εκδηλώσεων και συγκεκριμένα ΕΔΩ και συμπληρώνει τα στοιχεία της εκδήλωσης καθώς και το ΑΦΜ του διοργανωτή της εκδήλωσης.

Εφόσον ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι νομικό πρόσωπο, παρέχεται το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

Αν ο διοργανωτής δεν έχει νομική μορφή (π.χ. 15μελές σχολείου), θα πρέπει να παρέχεται το ΑΦΜ ενός φυσικού προσώπου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση (π.χ. καθηγητής του σχολείου κ.λπ.) το οποίο θα πρέπει να υπογράψει ηλεκτρονικά το κατάλληλο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Σκοπός χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας -σύμφωνα με την αιτιολογία της σχετικής απόφασης- είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας προϊόντων αλκοόλ, καπνού και λοιπών μη καπνικών προϊόντων, και της πρόσβασης των αρμοδίων αρχών ελέγχου σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύμφωνα με τον ν. 5216/2025 και την υπ’αρ. 3076/2026 κοινή υπουργική απόφαση.

Ψηφιακό πελατολόγιο και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις

Πέρα βεβαίως από την εν λόγω πλατφόρμα, ενεργό είναι και το περιβόητο Ψηφιακό Πελατολόγιο που η ΑΑΔΕ προτίθεται να επεκτείνει πια και στον χώρο των ιδιωτικών εκδηλώσεων:

Πανηγύρια, χοροί συλλόγων, ιδιωτικά πάρτι σε βίλες, beach parties σε νησιά, εκδηλώσεις σε πλατείες χωριών και φυσικά τα γλέντια μετά από γάμους και βαφτίσεις μπαίνουν και αυτά στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ.

Η πρόθεση είναι δεδομένη, καθώς το Κράτος επιδιώκει για πρώτη φορά να γνωρίζει πόσες εκδηλώσεις γίνονται, πού πραγματοποιούνται, με πόσα άτομα και με ποιο οικονομικό αντικείμενο.

Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση που τη διοργανώνει θα πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα: τον τύπο της εκδήλωσης, τον ελάχιστο αριθμό ατόμων βάσει συμφωνίας, το ελάχιστο ποσό που έχει συμφωνηθεί, καθώς και την τιμή ανά άτομο ή το συνολικό πακέτο.

Αν τελικά παρευρεθούν περισσότερα άτομα - κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά– θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό για το σύνολο των πραγματικών παρευρισκομένων, εκείνη τη στιγμή.

Έλεγχος και σε καπνικά προϊόντα και αλκοόλ

Και βέβαια στα προαναφερόμενα ψηφιακά εργαλεία θα πρέπει να προστεθεί και το Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων, η πλατφόρμα, όπου εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πωλούν και διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα. Εκείνοι που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο απαγορεύεται να τα πωλούν και να τα διαθέτουν.

Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας σημαίνει ότι η δραστηριότητα στην αγορά αυτών των προϊόντων περνά μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό φίλτρο, με πρωταρχικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Όποιος δεν είναι καταγεγραμμένος στο σύστημα, δεν μπορεί να πουλήσει. Και σε περίπτωση παράβασης, η δραστηριότητα μπορεί να ανακληθεί.

Η ένταξη και των προϊόντων άτμισης στο ίδιο μητρώο με τα παραδοσιακά καπνικά και το αλκοόλ αποτυπώνει μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Νέες μορφές κατανάλωσης, με αυξημένη απήχηση σε νεότερες ηλικίες, ενσωματώνονται πλέον σε ένα ενιαίο πλαίσιο ελέγχου.

Οι έλεγχοι γίνονται πιο στοχευμένα, η εικόνα της αγοράς πιο καθαρή και η δυνατότητα παράκαμψης των κανόνων πιο περιορισμένη.

Μέσα από αυτό το «τριπλό φίλτρο» που διαμόρφωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Πολιτεία συγκεντρώνει στα χέρια της στοιχεία που της επιτρέπουν να έχει τη νυχτερινή διασκέδαση «υπό επιτήρηση».

Και αυτό γιατί μέσα από αυτά τα ηλεκτρονικά «φίλτρα» θα μπορεί να εντοπίζει κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά, είτε αυτή αφορά την πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, είτε παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή ακόμη και φορολογικές παραβάσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.