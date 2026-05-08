Διπλό ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό σε εισπράξεις και αφίξεις - Ποιοι ξόδεψαν τα περισσότερα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Είναι πια οριστικό. Το 2025, και με τη Βούλα της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν χρονιά διπλού ιστορικού ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό. Ρεκόρ τόσο στον αριθμό των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα όσο και στις εισπράξεις.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, η χώρα προσέλκυσε πέρυσι 43,3 εκατ. τουρίστες συντρίβοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του 2024 που ήταν 40,7 εκατ. Δηλαδή επιπλέον 2,6 εκατομμύρια επιπλέον επισκέπτες, μια αύξηση 6,4%.



Οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23,6 δισ. ευρώ, περίπου 2 δισ. ευρώ περισσότερα από το 2024, μια αύξηση 9,4%.

Θετικά τα νέα κι από τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι η οποία διέκοψε το καθοδικό σερί που έχει από το 2022 κι έπειτα, και διαμορφώθηκε στα 545,5 ευρώ από 530 ευρώ το 2024.



Στον αντίποδα ο αριθμός των διανυκτερεύσεων συνέχισε να πέφτει κι από τις 7,4 του 2022, το 2025 βρέθηκαν στις 5,6.

Τη μεγαλύτερη αύξηση ως προς τον αριθμό των αφίξεων σημείωσαν οι αγορές:

Της Ρωσίας με 33,3% (με πολύ μικρή βέβαια βάση σύγκρισης αφού οι μετακινήσεις λόγω του πολέμου είχαν σχεδόν σταματήσει)

Της Σουηδίας με 31,1%

Της Αυστρίας με 15,6%

Οι σπουδαιότερες όμως αγορές για τη χώρα παραμένουν βάση αριθμού επισκεπτών:

Η Γερμανία με 5,9 εκατ. επισκέπτες

Το Ηνωμένο Βασίλειο με 4,9 εκατ.

Η Βουλγαρία με 2,3 εκατ.

Η Ιταλία με 2,2 εκατ.

Όσον αφορά στα ….βαθύτερα πορτοφόλια η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

Ελβετία 1.456 ευρώ/ταξιδιώτη

Ηνωμένο Βασίλειο 765 ευρώ/ταξιδιώτη

Γαλλία 671 ευρώ/ταξιδιώτη

Ολλανδία 646 ευρώ/ταξιδιώτη

Σημαντική αύξηση έχουν σημειώσει και τα έσοδα από την κρουαζιέρα τα οποία από 418 εκατ. ευρώ το 2022, έκλεισαν το 2025 στα 1,1 δισ. ευρώ με 5,6 εκατομμύρια επιβάτες. Περίπου 1/2 ευρώ (49,3%) εισπράχθηκαν στον Πειραιά.

Τα υπόλοιπα κατέληξαν σε:

Κέρκυρα 11,9%

Ηράκλειο 7,6%

Λαύριο 6,3%

Σαντορίνη 6,2%

Μύκονος 6,2%

Ρόδος 2,8%

Χανιά 2,1%

Οι επισκέψεις ήταν περισσότερο μοιρασμένες:

Πειραιάς 22,6%

Μύκονος 14,8%

Σαντορίνη 14,6%

Κέρκυρα 10,9%

Ρόδος 6,7%

Ηράκλειο 6,5%

Παρά τη σοβούσα κρίση στη Μέση Ανατολή που έχει εκτινάξει στα ύψη την αβεβαιότητα και τους φόβους ακόμη και για φυσική έλλειψη αεροπορικών καυσίμων στο τέλος του μήνα αν δεν έχει βρεθεί λύση με το άνοιγμα των Στενών, η εικόνα για το 2026 είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για την περίοδο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο στη χώρα αναμένονται 28,3 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις έναντι 26 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ιδιαίτερα αυξημένοι είναι οι αριθμοί για τους Κινέζους (+69%), τους Πολωνούς (+36%) και τους Λουξεμβούργιους (+28%). Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία με 13,2 εκατομμύρια τουρίστες παραμένουν οι σημαντικότερες αγορές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.