Καταρρέει η μετοχή της Intel

Μια από τις χειρότερες μέρες της, εδώ και 50 χρόνια, βιώνει η μετοχή της Intel, η τιμής της οποίας έφτασε σε επίπεδα που είχε να δει από το 2013. Κι αυτό στον απόηχο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και λόγω της μαζικής αναδιάρθρωσης την οποία προγραμματίζει.

Η μετοχή της Intel υποχωρεί κατά 27%, στα 21,22 δολ. και όπως αναφέρει το CNBC, μέχρι στιγμής, είναι η δεύτερη χειρότερη μέρα για τη μετοχή, μετά την κατά 31% πτώση που σημείωσε τον Ιούλιο του 1974, τρία χρόνια ύστερα από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας βρίσκεται πλέον κάτω από τα 100 δισ. δολ.

Τα νούμερα της Intel

Η εταιρεία ανακοίνωσε για το β' τρίμηνο του έτους καθαρές ζημιές ύψους 1,61 δισ. δολ., σε σχέση με καθαρά κέρδη 1,48 δισ. δολ. πέρυσι. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή των 2 σεντς, ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 10 σεντς. Ούτε τα έσοδα ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες καθώς διαμορφώθηκαν στα 12,83 δισ. δολ., σε σχέση με τα 12,94 δισ. δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε πως δεν θα καταβάλλει μέρισμα στο τέταρτο τρίμηνο εταιρικής χρήσης του 2024, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τις εκτιμήσεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά πάνω από 20%. Επίσης, δήλωσε πως θα απολύσει πάνω από το 15% του εργατικού δυναμικού της στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης κόστους ύψους 10 δισ. δολ.

"Πρόκειται για την πιο ουσιαστική αναδιάρθρωση της Intel από την περίοδο μετάβασης στους μικροεπεξεργαστές μνήμης πριν από τέσσερις δεκαετίες" δήλωσε στο CNBC ο CEO της Intel, Pat Gelsinger. "Εχουμε χαράξει ένα τολμηρό ταξίδι ανοικοδόμησης της εταιρείας, το οποίο θα φέρουμε εις πέρας.".

