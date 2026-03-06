Άνοδος για τις ευρωαγορές και τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν νωρίτερα σε θετικό έδαφος.

«Γύρισαν» σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,56% στις 608,22 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει άνοδο 0,63% και κινείται στις 5.819,29 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,74% στις 23.992,99 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,27% στις 8.067,79 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,31% στις 10.446,68 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει άνοδο 0,51% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά 0,79%.

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά έχει συμπληρώσει δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.169,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,11%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,66%), της Motor Oil (+2,48%), των ΕΛΠΕ (+1,95%) και του ΟΤΕ (+1,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,21%), της Εθνικής (-1,15%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 32 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Alter Ego Media (+3,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΟΛΘ (-2,50%) και Ανδρομέδα (-2,32%).

Μικτή εικόνα για τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται και οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται 0,12% ανοδικα, τα futures του S&P 500 υποχωρούν 0,46%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,10%.

Κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινήθηκε την Παρασκευή η συντριπτική πλειοψηφία των αγορών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, με τον δείκτη MSCI Asia Pacific να σημειώνει άνοδο 0,24%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 0,017%. Στην Ιαπωνία, ο Topix κέρδισε 0,39% και ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 0,63%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,27%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 1,72% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 1%.

Άνοδο σημειώνουν οι αποδόσεις των ομολόγων

Aνοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της σημερινής «ετυμηγορίας» από τον οίκο αξιολόγησης DBRS Morningstar για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.

Πιέσεις δέχονται από την αρχή της εβδομάδας τα ομόλογα όλων των χωρών της Ευρωζώνης, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η αγορά αντιδρά στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς εκφράζονται φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου προκαλεί ανησυχία για νέο κύμα πληθωρισμού στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται άμεσα από τις εισαγωγές ενέργειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επενδυτές δεν διαβλέπουν πλέον σοβαρές πιθανότητες για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026. Αντίθετα, οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανή αύξηση επιτοκίων έως τον Ιούλιο ή τον Δεκέμβριο του 2026 για την αναχαίτιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η πρόεδρος, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα δεδομένα χωρίς προκαθορισμένη στάση, αποφασίζοντας «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» ανάλογα με την επίδραση των ενεργειακών σοκ.

Ο αντίκτυπος όλων αυτών αποτυπώνεται και στην απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, του οποίου η απόδοση ξεπέρασε μέσα σε μία εβδομάδα το 2,85%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο του τελευταίου έτους.

Στην εγχώρια αγορά τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα να πιεστούν οι τιμές των ομολόγων και να αυξηθούν οι αποδόσεις τους.

Είναι ενδεικτικό ότι χθες μόνο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑ) από τα 200 εκατ. ευρώ, που ήταν η αξία των συναλλαγών, τα 110 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφθασε στο 3,46% από 3,30% που ήταν στην αρχή της εβδομάδας. Μικρή διεύρυνση κατέγραψε και το περιθώριο έναντι των αντίστοιχων 10ετών γερμανικών ομολόγων, στο 0,62% από 0,59%, αντιστοίχως.

Όσον αφορά στην επικειμένη αξιολόγηση από την καναδική DBRS Morningstar, η αγορά προεξοφλεί ότι ο οίκος αξιολόγησης θα διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο ΒΒΒ.

Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη DBRS Morningstar πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την κατάταξη όσον αφορά στο αξιόχρεο (ΒΒΒ) αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας στην κατηγορία «σταθερές».

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ομολόγων την Πέμπτη.

Ειδικότερα η εικόνα ανά χώρα για τα 10ετή ομόλογα:

Γερμανία 2,86% (+2 μονάδες βάσης)

Ολλανδία 2,93% (+2 μονάδες βάσης)

Ελβετία 0,31% (+3 μονάδες βάσης)

Ελλάδα 3,54% (+1 μονάδα βάσης)

Ιταλία 3,57% (+1 μονάδα βάσης)

Γαλλία 3,48% (+2 μονάδες βάσης)

Πορτογαλία 3,24% (+1 μονάδα βάσης)

Ηνωμένο Βασίλειο 4,56% (+2 μονάδες βάσης)

Ισπανία 3,31% (+1 μονάδα βάσης)

Άνοδος για δολάριο και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1597 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,99 γεν, στο 0,8682 με τη στερλίνα και στο 0,9056 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,18 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,3369 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.108,82 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 0,74%.

