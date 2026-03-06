Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά έχει συμπληρώσει δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 4,70%.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.169,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,11%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,66%), της Motor Oil (+2,48%), των ΕΛΠΕ (+1,95%) και του ΟΤΕ (+1,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,21%), της Εθνικής (-1,15%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 32 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Alter Ego Media (+3,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΟΛΘ (-2,50%) και Ανδρομέδα (-2,32%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

