Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Απλοποιήστε τη διαδικασία διόρθωσης σφάλματος στο Κτηματολόγιο

Την απλοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης σφάλματος στο Κτηματολόγιο ζήτησε πολίτης με καταγγελία του στον ΣΚΑΪ.

«Ονομάζομαι Νίκος και θέλω να με βοηθήσετε με το θέμα του Κτηματολογίου. Πιστεύω δεν είμαι ο μόνος. Κατοικώ στον Αυλώνα Αττικής όπου είχαμε δηλώσει και λειτουργεί πλέον το Κτηματολόγιο. Κατά την αρχική δήλωση των 4 αγροτεμαχίων, τα δήλωσα με 2 ένορκες καταθέσεις στο Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου και με τη δήλωση Ε9 διαστάσεις τις οποίες δεν ήξερα ακριβώς λόγω του ότι ήταν ρουμάνια. Έτσι αφέθηκα στην αρχική φωτογραφική ανάρτηση του κτηματολογικού γραφείου. Κατά την ολοκλήρωση είδα ότι είχαν γίνει λάθη, πράγμα που με ανάγκαζε να πάω να ανοίξω ξανά τη διαθήκη του πατέρα μου. Με τη διαθήκη πάω σε συμβολαιογράφο κι εκείνος με στέλνει στο κτηματολογικό γραφείο Καπανδριτίου, το οποίο με τη σειρά του δεν με δέχεται. Άκουσα ότι ο απλός πολίτης αν είναι γνώστης τεχνολογίας, μπορεί να μπει μόνος του χωρίς δικαστήρια και έξοδα. Μου είπαν να πάω σε τοπογράφους, εγώ είμαι ένας απλός χαμηλοσυνταξιούχος, δεν μπορώ να τα καταφέρω αυτά».

Απαντώντας στη σχετική καταγγελία, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε από τους «Αταίριαστους» ότι από τη στιγμή που δήλωσε με ένορκες βεβαιώσεις και Ε9, πρόκειται για χρησικτησία. «Το ερώτημα είναι, ήταν η κανονική δήλωση Ε9 ή τροποποιημένη εκ των υστέρων; Δεύτερον, αφού το δήλωσε σε πρώτο στάδιο με τη χρησικτησία, για ποιον λόγο πήγε με τη διαθήκη μετά; Για να τεκμηριώσει τι; Ότι τελικά το κληρονόμησε; Δεν είχε χρησικτησία; Αν είχε τίτλο ο άνθρωπος στη διάθεσή του, δεν χρειάζεται να πάει σε κανένα δικαστήριο. Εδώ όμως δεν προκύπτει να έχει τίτλο. Έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος για το αν το κληρονομεί ή αν το έχει με χρησικτησία».

Μάλιστα, προσέθεσε ότι στην περίπτωση της χρησικτησίας έχει αυστηριοποιηθεί το πλαίσιο των μέτρων, γιατί όπως είπε «έχουν γίνει διάφορα στα νησιά του Αργοσαρωνικού, στις Κυκλάδες, στη Χαλκιδική».

