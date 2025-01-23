Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που πρόκειται να έρθουν στο Κτηματολόγιο. Ήδη τα 392 υποθηκοφυλακεία σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν οριστικά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το σύνολο των συναλλαγών ακινήτων, το οποίο περνάει αποκλειστικά στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Tο 90% των πράξεων υποβάλλεται ψηφιακά, ενώ σε μια μόλις εργάσιμη ημέρα θα μπορεί πλέον ο πολίτης να ολοκληρώνει τη διαδικασία μεταγραφής ακινήτου μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr. Παράλληλα, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί το 50% της ψηφιοποίησης των παλιών αρχείων του υποθηκοφυλακείου, δηλαδή 300 εκατ. σελίδες σε σύνολο 600 εκατ, οι οποίες θα είναι όλες διαθέσιμες μέχρι το τέλος του 2025 για τους εντεταλμένους δικηγόρους να κάνουν την έρευνά τους.

Τι ισχύει με την άρση υποθήκης ακινήτων

Ωστόσο, οι παραπάνω αλλαγές δεν είναι οι μόνες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της συναλλαγής ακινήτων και δη την άρση υποθήκης ακινήτου.

Μιλώντας στο skai.gr, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε ότι σύντομα έρχεται μια νέα πλατφόρμα για την αυτόματη προσημείωση και εξάλειψη βαρών στο Κτηματολόγιο, όπου αποτελούσαν έναν από τους βασικούς λόγους καθυστέρησης.

«Όταν παίρνουμε δάνειο από μια τράπεζα (εγγραφή υποθήκης) ή όταν το εξοφλούμε (εξάλειψη), απαιτούσε και απαιτεί ακόμα έγχαρτη διαδικασία, ενώ ακολουθεί στη συνέχεια δικαστική απόφαση και για τις δυο πράξεις με νέα υποβολή στο Κτηματολόγιο», όπως διευκρίνισε ο κ. Κυρανάκης, εξηγώντας ότι όλο αυτό θα ενοποιηθεί σε μια διαδικασία και έτσι αυτόματα όταν βγαίνει η απόφαση από τον δικηγόρο-δικαστή, θα εγγράφεται το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο στο κτηματολογικό φύλλο.

«Πριν από κάποιους μήνες αποφασίστηκε ότι τη δικηγορική ύλη θα την πάρουν πλέον δικηγόροι του Μητρώου των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τη δουλειά των δικαστών. Δυστυχώς, όμως, επειδή συνεχίζεται να είναι έγχαρτη η διαδικασία και οι δικηγόροι έχουν ένα 10ήμερο να αποδεχθούν ή να απορρίψουν μια πράξη, η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Έτσι, αφότου βγει η απόφαση από τον δικηγόρο μετά από τόσες μέρες, πρέπει να ξαναϋποβάλει στο Κτηματολόγιο τη νέα εγγραφή προσημείωσης ή εξάλειψης ο δικηγόρος ή ο πολίτης» ανέφερε.

«Εμείς λοιπόν τι κάνουμε; Αφού πάρει την πλήρη ευθύνη ο δικηγόρος για να εγγράψει μια από αυτές τις πράξεις, φτιάχνουμε μια πλατφόρμα στην οποία η τράπεζα θα επιλέγει τον δικό της δικηγόρο, ο οποίος θα φτιάχνει ψηφιακά τον φάκελο, τον οποίον εγκρίνει στη συνέχεια ο δικηγόρος του οφειλέτη. Και αυτός ο φάκελος πάει προς έγκριση στον δικηγόρο-δικαστή του Μητρώου. Μάλιστα, σε συνεννόηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε μελλοντικά τον χρόνο που θα έχει κάθε δικηγόρος να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εκάστοτε πράξη», κατέληξε ο υφυπουργός.

Πηγή: skai.gr

