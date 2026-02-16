Η Ελλάδα παραμένει ο σημαντικότερος προμηθευτής της Κύπρου, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία επικαλείται ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία και αφορούν στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.

Με μερίδιο 21% επί των συνολικών εισαγωγών της Κύπρου, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη, ενώ ακολουθούν η Ιταλία (7,14%), η Ολλανδία (4,24%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,05%).

Οι εισαγωγές της Κύπρου από την Ελλάδα ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ για την εξεταζόμενη περίοδο (21% του συνόλου), ενώ οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 280 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6% του συνόλου των κυπριακών εξαγωγών.

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό σημείωμα, τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στην κυπριακή αγορά περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα, πετρελαιοειδή, προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, εμφιαλωμένα νερά, καπνικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τρόφιμα, προϊόντα σιδήρου και τσιμέντο. Αντίστοιχα, οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα επικεντρώνονται κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα, πατάτες, φαρμακευτικά και απορρίμματα μετάλλων (scrap) κ.α.

Ως βασικές εξαγωγικές αγορές για τα κυπριακά προϊόντα την ίδια περίοδο καταγράφονται η Λιβύη (25,5%), ο Λίβανος (7,01%), η Ελλάδα (6,07%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,52%) και η Γαλλία (6,07%).

