Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου 2», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ήδη, μέσα στους 2,5 πρώτους μήνες, υπάρχουν 4356 ενεργές υπαγωγές αξίας 520 εκ. ευρώ, επί συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, δηλαδή το 26% του προγράμματος.

Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει βεβαιωθεί ότι είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα, έχει λάβει προέγκριση από τραπεζικό ίδρυμα, έχει βρει ακίνητο με βάση τα χαρακτηριστικά του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου) και έχει προχωρήσει η αίτηση του στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου έχει επιβεβαιωθεί η υπαγωγή στο πρόγραμμα, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα λειτουργίας του προγράμματος «Σπίτι μου 1» είχαν υπαχθεί 3.381 δάνεια.

Τα στοιχεία για τα εγκεκριμένα δάνεια

Το 45% των ήδη εγκεκριμένων δανείων στο πλαίσιο του «Σπίτι μου 2» αφορά σε επωφελούμενους έως 37 ετών, το 60% σε έγγαμους, το 58% σε δικαιούχους με εισοδήματα από 12 έως 24 χιλιάδες ευρώ, ενώ έχουν δοθεί 440 δάνεια με πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου σε τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες.

Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» αφορά συμπολίτες μας σε ολόκληρη την Επικράτεια. Έτσι, ήδη, έχουν εγκριθεί: 1063 δάνεια ύψους 123.795.550 ευρώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 331 δάνεια ύψους 35.537.300 ευρώ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 314 δάνεια ύψους 35.253.100 ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 233 δάνεια ύψους 25.243.000 ευρώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 155 δάνεια ύψους 18.333.800 ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου, 153 δάνεια ύψους 17.823.250 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 148 δάνεια ύψους 13.223.950 ευρώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 128 δάνεια ύψους 14.332.400 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 101 δάνεια ύψους 13.083.700 ευρώ στην Περιφέρεια Κρήτης, 51 δάνεια ύψους 6.237.300 ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 34 δάνεια ύψους 4.081.800 ευρώ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 34 δάνεια ύψους 3.420.000 ευρώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και 1611 δάνεια ύψους 208.857.800 ευρώ στην Περιφέρεια Αττικής.

Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος του κάθε δανείου ανέρχεται στις 119.000 ευρώ, η μέση εμπορική αξία κάθε σπιτιού είναι 157.000 ευρώ, ο μέσος όρος έτους κατασκευής το 1983 και ο μέσος όρος έκτασης τα 89 τ.μ.

Σημειώνεται ότι έναντι του πρώτου αντίστοιχου προγράμματος «Σπίτι μου 1», στο «Σπίτι μου 2»: Ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 100%. Τα ηλικιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί από 39 στα 50 έτη. Όπως και τα εισοδηματικά, από 16.000 στις 20.000 για άγαμους, από 24.000 στις 28.000 για ένα ζευγάρι, με την προσθήκη επιπλέον 4.000 για κάθε παιδί μετά το πρώτο (έναντι 3.000 στο «Σπίτι μου 2»), και στις 31.000 έναντι 27.000 με επιπλέον 5.000 (έναντι 3.000 στο «Σπίτι μου 1»), για κάθε παιδί μετά το πρώτο για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Επίσης, υπάρχει ειδική μέριμνα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (το ποσοστό του άτοκου δανείου ανέρχεται στο 75%) και για δίτεκνες οικογένειες ακριτικών περιοχών.

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά, οι αιτήσεις για την επιλεξιμότητα δανείων έγιναν ψηφιακά μέσω του gov.gr. Η εφαρμογή που διαλειτουργεί με το μητρώο πολιτών (δημογραφικά στοιχεία) και την ΑΑΔΕ (φορολογικά στοιχεία), επιτρέπει, ήδη από τις 15 Ιανουαρίου 2025, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία, στους υποψηφίους δικαιούχους του προγράμματος να μπορούν εύκολα και σε πραγματικό, πλέον χρόνο να ελέγχουν αν πληρούν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Σημειώνεται ότι ήδη 158.000 πολίτες έχουν υποβάλει αίτημα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα στην εφαρμογή του gov.gr, εκ των οποίων άνω των 90.000 έχουν κριθεί καταρχήν επιλέξιμοι.

Η υπογραφή των συμβάσεων εξελίσσεται κανονικά.

Όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Οικονομικών, το Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» εντάσσεται στο πλαίσιο των 40 ευρύτερων παρεμβάσεων της κυβέρνησης, ύψους 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της στεγαστικής κρίσης, που αποτελεί ένα πολυδιάστατο πανευρωπαϊκό φαινόμενο.

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι, ο προσανατολισμός των κυβερνητικών παρεμβάσεων, μαζί με την αύξηση της ζήτησης, για πρώτη φορά, στοχεύει και στην αύξηση της προσφοράς.

Μέσα από την «Κοινωνική Αντιπαροχή» επιδιώκεται η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, η παροχή κοινωνικού ενοικίου σε ευάλωτους συμπολίτες μας με εγγυημένα χαμηλότερο ενοίκιο από το κράτος, και βεβαίως, η αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης δημόσιας περιουσίας, που παραμένει αναξιοποίητη για χρόνια.

Πηγή: skai.gr

