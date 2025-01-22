Και ο «MrBeast» έκανε προσφορά για την εξαγορά του TikTok

Ο σταρ των social media, γνωστός στον πλανήτη ως «MrBeast» επιθυμεί να αγοράσει μερίδιο του TikTok εν μέσω της προθεσμίας των 75 ημερών που έχει δοθεί στην πλατφόρμα για να περάσει σε ιδιοκτησία εκτός Κίνας, για να μην κλείσει στις ΗΠΑ.

«Εντάξει, ωραία, θα αγοράσω το TikTok για να μην απαγορευτεί», έγραψε ο MrBeast, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τζίμι Ντόναλντσον, στο X στις 13 Ιανουαρίου.

Μπορεί να φάνηκε ως αστείο το σχόλιό του, ωστόσο ο γνωστός YouTuber το εννοούσε, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του στο CNN.

Okay fine, I’ll buy Tik Tok so it doesn’t get banned — MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025

Έτσι, ο MrBeast είναι επίσης ένας από τους «μνηστήρες» που ενδιαφέρονται για την δημοφιλή πλατφόρμα που αν δεν εξαγοραστεί, κινδυνεύει με οριστικό «μαύρο» στις ΗΠΑ.

Δύο ημέρες μετά την ανάρτησή του στο X, ο Ντόναλντσον δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αγοράσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Μόλις βγήκα από μια συνάντηση με ένα μάτσο δισεκατομμυριούχους. TikTok we mean business», ανέφερε στο βίντεο.

«Αυτός εδώ είναι ο δικηγόρος μου, έχουμε μια προσφορά έτοιμη για εσάς, θέλουμε να αγοράσουμε την πλατφόρμα», τόνισε.

Ο Τζέσε Τίνσλι, CEO της Employer.com και επικεφαλής της ομάδας επενδυτών, χαρακτήρισε την πρόταση ως «λύση που κερδίζει όλες τις πλευρές», διασφαλίζοντας τη συνέχιση του TikTok, ενώ συμμορφώνεται με τους αμερικανικούς κανονισμούς.

Η προσφορά δεν θα διαταράξει τη λειτουργία του TikTok και θα διασφαλίσει τη συνέχεια του για τους 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες του, όπως τόνισε. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε το ύψος της προσφοράς, αναφέρει το CNN.

Οι «μνηστήρες» του TikTok

Την ίδια ώρα, Κινέζοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να πουλήσουν τουλάχιστον ένα ποσοστό της εφαρμογής και στον μεγιστάνα της τεχνολογίας και στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, ανέφεραν η Wall Street Journal και το Bloomberg.

Παράλληλα, η ομάδα “The People’s Bid for TikTok,” στην οποία συμμετέχουν ο Κέβιν Ο’Λίρι και ο δισεκατομμυριούχος Φρανκ ΜακΚόρτ, έχει επίσης καταθέσει προσφορά.

Τα περιουσιακά στοιχεία της TikTok στις ΗΠΑ, χωρίς τον αλγόριθμο, εκτιμάται ότι αξίζουν μεταξύ 40 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, καθώς ο αλγόριθμος αποτελεί βασικό στοιχείο της αξίας του TikTok, η ακριβής αποτίμηση παραμένει ασαφής.

