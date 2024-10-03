Κ. Χατζηδάκης: Σημαντική επιτυχία η αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε σήμερα «σημαντική επιτυχία» τη διάθεση από το ΤΧΣ ποσοστού 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, με «επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά».

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού:

«Η αποκρατικοποίηση του 10% της Εθνικής τράπεζας που μόλις ολοκληρώθηκε αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Ιδίως αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι συνέπεσε με μια περίοδο που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια στις αγορές λόγω της όξυνσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά η διεθνής προσφορά - με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης θεσμικών επενδυτών - υπερκαλύφθηκε κατά 12 φορές και η συνολική κατά 11 φορές. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο.

Η αποκρατικοποίηση αυτή είναι η ενδέκατη που ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αποτελεί ρεκόρ τόσο το πλήθος των αποκρατικοποιήσεων που έγιναν όσο και τα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων και Ελλήνων επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος ειδικότερα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΤΧΣ και της Εθνικής».

Πηγή: skai.gr

