Στουρνάρας για placement ΕΤΕ: Σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποκρατικοποίησης των ελληνικών τραπεζών

Για ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποκρατικοποίησης των ελληνικών τραπεζών έκανε λόγο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας , αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος χαιρετίζει την ολοκλήρωση της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποκρατικοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Η σημαντική συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αντανακλά επίσης και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και τις προοπτικές του, γεγονός που επέτρεψε στο ΤΧΣ να προχωρήσει στην επιτυχή αύξηση.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας και ειδικότερα στους κ.κ. Ηλία Ξηρουχάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΧΣ) και τους συνεργάτες του και Παύλο Μυλωνά (Διευθύνοντα Σύμβουλο στην Εθνική Τράπεζα) και τους συνεργάτες του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.