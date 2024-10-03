Εθνική Τράπεζα: Η ανακοίνωση του ΤΧΣ για την υπερκάλυψη του placement

Ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία και μεγάλη υπερκάλυψη η διάθεση του 10% της Εθνικής Τράπεζας που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση ποσοστού 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, που κατείχε, το οποίο πλέον διαμορφώνεται σε 8,39% από 40,4% πριν την έναρξη της αποεπένδυσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΧΣ, η Δημόσια Προσφορά προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 7,2 δισ.ευρώ και τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 0,7 δισ. ευρώ.

Δηλώσεις

O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση: «Η επιτυχής διάθεση του δεύτερου μέρους των μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του Κύκλου Αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες. Το ΤΧΣ μετά τη τελευταία τροποποίηση του νόμου του έθεσε ως αποστολή του, ισάξια τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά και την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην ιδιωτική οικονομία. Και στους δύο αυτούς στόχους το ΤΧΣ ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια και επιτυχία. Αξιοποιώντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, και τις προοπτικές που αυτή δημιουργεί, με σωστές στρατηγικές επιλογές, το ΤΧΣ κατέστησε το τραπεζικό τομέα ικανό να προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας να αποτελούν επενδυτικό προορισμό με συμμετοχή ισχυρών διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών. Η επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και τη δυναμική της εθνικής οικονομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του ΤΧΣ που έφερε σε πέρας αυτή την εξαιρετικά απαιτητική αποστολή»».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Με τη νέα επιτυχημένη διάθεση σημαντικού μέρους των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που εξακολουθεί να κατέχει το Ταμείο, ολοκληρώνεται με τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για τα συμφέροντα του Ελληνικού δημοσίου το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές τράπεζες. Η υπερκάλυψη της συναλλαγής (12 φορές για το διεθνές βιβλίο, 1,5 φορές για το Ελληνικό και 10,4 φορές για τη συνολική προσφορά), μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα διάθεση κατάφερε να ξεπεράσει από πλευράς κάλυψης την προηγούμενη αποεπένδυση από την τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτέλεσε έως σήμερα την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ιδιαίτερα επιτυχημένη αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα,αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την απόλυτη εμπιστοσύνη των αγορών στις ευοίωνες προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην πλήρη ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.

Το ομολογουμένως πολύ θετικό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, επιβραβεύει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές και αποδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών που έγιναν.

Θυμίζω ότι σε διάστημα ενός έτους περίπου, το ΤΧΣ και τα στελέχη του υλοποίησαν με απόλυτη επιτυχία πέντε συναλλαγές αποεπένδυσης, καθώς και ένα έκτο πρόγραμμα που αφορά στην Attica Bank και τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια τράπεζα, με εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού, υψηλή τεχνογνωσία, και άμεση ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε πρόκληση που παρουσιάστηκε. Για το λόγο αυτό, τους αξίζουν τα εύσημα και οι πιο θερμές μου ευχαριστίες για τη στήριξη τους, την επίπονη και αποτελεσματική τους προσπάθεια που οδήγησαν, για ακόμα μία φορά, σε αυτήν την πολύ επιτυχημένη συναλλαγή αποεπένδυσης.

Η Εθνική Τράπεζα πλέον αποκτά νέες προοπτικές μετά και το δεύτερο μέρος της αποεπένδυσης και πολλαπλές επιλογές για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της για την πολύ καλή συνεργασία που οδήγησε στο εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Θέλω δε να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς την Πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Ταμείο για την ανάληψη, εκπόνηση και, τελικά, εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού εγχειρήματος».

Αναλυτικότερα η σημερινή ανακοίνωση του ΤΧΣ

Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) και η «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.». ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ»), η οποία αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας Euro1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 3 Οκτωβρίου 2024 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, τον τελικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), ότι:

1.Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Advisor) και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Coordinator and Lead Underwriter) και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Coordinator and Lead Underwriter), και

(β) εκτός Ελλάδας (ήτοι με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες») σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές ("QIB"), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοζόμενες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η J.P. Morgan SE ενήργησε ως Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής (Lead Global Coordinator) για τη Διεθνή Προσφορά. Η Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές (Joint Global Coordinators) για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA, η BNP PARIBAS, η Citigroup Global Markets Europe AG και η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά, και οι Euroxx Securities S.A. και AXIA Ventures Group Limited ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές (Co-Lead Managers) για τη Διεθνή Προσφορά.

2.Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024 και προσφέρθηκαν συνολικά 91.471.515 Προσφερόμενες Μετοχές.

3.Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2024, αποφασίστηκε στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών μεταξύ 7,40 ευρώ - 7,65 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

4.Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω των 7,55 ευρώ πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

5.Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών (7,40 ευρώ - 7,65 ευρώ ) στα 7,55 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

6.Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:

(i) 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 15% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

(α) 9.604.509 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 70% των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο από την ΕΚ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, το «Ενημερωτικό Δελτίο») και

(β) 4.116.218 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο).

(ii) 77.750.788 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 85% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

7.Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 954.799.136 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας το συνολικό αριθμό των 91.471.515 Προσφερόμενων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Προσφοράς, κατά περίπου 10,4 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 20.788.653 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 1,5 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

(α) η ζήτηση από τις 3.630 αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 12.492.169 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 9.604.509 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,3 φορές, και

(β) η ζήτηση από τις 65 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 8.296.484 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 4.116.218 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,0 φορές.

Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

8.Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε 690.609.938,25 ευρώ.

9.Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης των Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

10.Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2024 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

