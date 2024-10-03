Παπαθανάσης: Στο Ταμείο Ανάκαμψης η ψηφιακή εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία», συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.804. 866 ευρώ, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο αφορά σε προγράμματα εξοικείωσης και εκπαίδευσης των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες, κυρίως σε σχέση με την ψηφιακή πληροφόρηση, την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr, τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Για τη συνολική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλα διαμορφωμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, με χρήση πολυμέσων και διαδραστικών εφαρμογών, το οποίο θα αναρτηθεί στην Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων. Το υλικό αυτό θα παραμείνει ανοιχτό και μετά το τέλος της δράσης, ενισχύοντας σημαντικά τα άτομα αυτών των πληθυσμιακών ομάδων σε πανελλαδική κλίμακα. Επίσης, θα αναπτυχθεί ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και διοικητικών στελεχών των Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης.

Η δράση που αφορά στην ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων θα υλοποιηθεί σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων σε κατάλληλες δομές των δήμων όλης της χώρας (Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ, κλπ.). Η αντίστοιχη δράση που αφορά στην ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες θα υλοποιηθεί σε 80 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε κατάλληλες δομές όλης της χώρας (Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, Παραρτήματα του Ινστιτούτου Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, κ.λπ.).

Το έργο εντάσσεται στον πυλώνα «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, φορέας υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. με εταίρο το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, που αποτελεί τον επίσημο εκπαιδευτικό και ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας.

