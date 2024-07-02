Στη σημασία των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης και ενεργειακά δίκτυα για την ενεργειακή ασφάλεια αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος στο 28ο ετήσιο συνέδριο «Economist Government Roundtable» που πραγματοποιείται στην Αθήνα μεταξύ 2 και 4 Ιουλίου.

Συνομιλώντας με τον Daniel Franklin, executive editor του Economist, ο κ. Μαύρος αναφέρθηκε στα θέματα που επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στη στρατηγική του ομίλου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή ασφάλεια

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή ασφάλεια είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν από τους πιο προφανείς, όπως η γεωπολιτική αστάθεια και η εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και άλλους, όπως η κυβερνοασφάλεια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ελλείψεις διασυνδέσεων, πρόσβαση σε πρώτες ύλες, πολιτικές κ.α.

Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, ο οποίος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να έχουν αντίκτυπο στον ενεργειακό τομέα τόσο όσον αφορά στη διαθεσιμότητα της ενέργειας όσο και στις τιμές, καθώς και στην εξάρτηση από συγκεκριμένες πηγές ή και χώρες.

Πράσινες τεχνολογίες κι άλλες λύσεις για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας

Ο υπεύθυνος των ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ έδειξε τις πράσινες τεχνολογίες ως το μέσο για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. «Στην Ελλάδα προχωράμε με ταχείς ρυθμούς στην πράσινη μετάβαση, είμαστε μέσα στις 5 χώρες με την ταχύτερη ανάπτυξη ΑΠΕ» τόνισε χαρακτηριστικά. Όμως, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ πρέπει να ακολουθούνται και από επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης για να καλυφθεί το «κενό» ανάμεσα στις ώρες που οι ΑΠΕ παράγουν ενέργεια και στις ώρες που υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση.

Απαραίτητες είναι και οι επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα καθώς αφενός η παραγωγή ενέργειας δεν γίνεται πλέον σε λίγες μεγάλες μονάδες αλλά σε δεκάδες χιλιάδες σημεία απομακρυσμένα μεταξύ τους, αλλά και αφετέρου γιατί διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές έχουν διαφορετικές ώρες που πετυχαίνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή τους από ΑΠΕ. Ειδική αναφορά έγινε και στην πρόσφατη μελέτη «Grids for Speed» της Eurelectric, σύμφωνα με την οποία οι απαιτήσεις για επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθουν σε έως και €67 δισ. ευρώ ετησίως μεταξύ 2025 και 2050, σχεδόν διπλάσιες από την τρέχουσα περίοδο.

Η μεγάλη διασπορά και η ασταθής παραγωγή των ΑΠΕ κάνει απαραίτητες και τις επενδύσεις σε ψηφιοποίηση των δικτύων ώστε να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα. Όπως τονίστηκε, τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας για να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση που, όμως, θα έχει δύο πολύ σημαντικά αποτελέσματα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα

Ο κ. Μαύρος περιέγραψε τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία μπορεί να γίνει στρατηγικό πλεονέκτημα για την ευρύτερη περιοχή. «Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι και γίνεται μία τοπική υπερδύναμη της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» τόνισε ο κ. Μαύρος.

Στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημαντικός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή. Η ΔΕΗ στοχεύει στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται. Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με διευρυμένο και αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή.

Με πρώτη σημαντική κίνηση την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ βγήκε εκτός ελληνικών συνόρων. Η PPC Romania, όπως ονομάζονται πλέον οι δραστηριότητες της ΔΕΗ στη Ρουμανία, είναι ένας από τους πιο βασικούς παίκτες ενέργειας της χώρας. Ήδη, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή, από την Ιταλία και την Κροατία μέχρι τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Κλείνοντας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πολίτες να κατανοήσουν ότι η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος. Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή, οι πράσινες κιλοβατώρες είναι οι φθηνότερες κιλοβατώρες που μπορούμε να παράξουμε. Χρειάζεται συνεχής δουλειά για να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος μπροστά».

