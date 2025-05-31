Δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο 31 Μαΐου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ, ΦΕΚ 2698/Β/30.5.2025) των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ) των νησιωτών, στους δικαιούχους πολίτες που μετακινήθηκαν ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς από και προς τα νησιά.

Από τα 88 εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλαν, συνολικά, 325.405 νησιώτες για τις μετακινήσεις τους το 2024 (2.050.000 ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια), τα 42 εκατομμύρια επιστρέφονται από το κράτος, εκ των οποίων τα 31 εκατομμύρια καταβάλλονται άμεσα και αφορούν τις μετακινήσεις της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής υπό τη συστηματική εποπτεία του αρμόδιου Υφυπουργού, Στέφανου Γκίκα, έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία της λίστας δικαιούχων προς εκκαθάριση, προκειμένου οι πληρωμές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 15ημερο.

Ταυτόχρονα, ξεκινάει η σταδιακή πληρωμή και των νησιωτικών επιχειρήσεων, με την πρώτη δόση των 9.000.000 ευρώ να πιστώνεται έως την Τρίτη 10/6/2025.

Με αφορμή την ΚΥΑ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική για τους νησιώτες μας. Δεν αποτελεί μια απλή επιδότηση, αλλά αναγνώριση της ανάγκης των νησιωτών μας να μετακινούνται ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς για λόγους εργασίας, υγείας, εκπαίδευσης κ.α.

Από τα 88 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσαν οι πολίτες για εισιτήρια το 2024, τα 42 εκατομμύρια επιστρέφονται από το κράτος, εκ των οποίων τα 31 εκ. μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Το κράτος πρέπει να είναι παρών, δίκαιο και αποτελεσματικό και η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου είναι η απόδειξη ότι μπορούμε να το κάνουμε πράξη.».

Τι είναι το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι μία εμβληματική πολιτική ενίσχυσης της νησιωτικότητας, που εφαρμόζεται από το 2018 και έχει αναπτυχθεί πλήρως από το 2019. Επιδιώκει την ισοδυναμία στο κόστος μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και καυσίμων, συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο κόστος στην ηπειρωτική χώρα για ίση απόσταση.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι: Νοικοκυριά με μέλη που κατοικούν μόνιμα σε νησιά της ελληνικής επικράτειας (εξαιρούνται Κρήτη, Εύβοια και Λευκάδα).

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, συνεργάτες Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, επικουρικοί ιατροί και ιατροί υπαίθρου, για όσο διάστημα υπηρετούν σε νησί εφαρμογής του μέτρου.



