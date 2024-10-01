Ξεκίνησαν οι εγγραφές των σχολείων στον μαθητικό διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση 2025» του Junior Achievement Greece, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από 15 έως και 21 ετών.

Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση - JA Company Program» υλοποιείται εδώ και 20 χρόνια με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και για έκτη συνεχόμενη σχολική χρονιά τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Οι εγγραφές στα δωρεάν προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού του JA Greece θα γίνονται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού www.jagreece.org. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και εθελοντές/σύμβουλοι που θα συμμετάσχουν, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το Junior Achievement Greece.

Το 2025 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το JA Greece καθώς γιορτάζει τα 20 χρόνια στην Ελλάδα και διοργανώνει για πρώτη φορά τον πανευρωπαϊκό τελικό «JA Europe/GEN-E 2025» στην Αθήνα στις 1-3 Ιουλίου 2025.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Greece για το 2024-2025 είναι τα εξής:

Πρόγραμμα - Παγκόσμιος Μαθητικός Διαγωνισμός

«Εικονική Επιχείρηση - JA Company Program 2024-25» & V Company

(Γ' Γυμνασίου έως και Γ' Λυκείου - ΕΠΑΣ). To ενδιαφερόμενο σχολείο δηλώνει συμμετοχή, δημιουργεί μαθητική ομάδα, η οποία «ιδρύει» τη δική της «start-up» με αληθινό προϊόν. Η ομάδα παρουσιάζει το προϊόν της στις μαθητικές εμπορικές εκθέσεις του JA Greece στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καταθέτει το business plan και διεκδικεί βραβεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Tις ομάδες υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα, εθελοντές/στελέχη επιχειρήσεων ενώ σε πολλά σχολεία ορίζονται Inspirational Mentors. Το V-Company, βασισμένο στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», απευθύνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και σε ενήλικες-σπουδαστές και σπουδάστριες των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ).

Πρόγραμμα - Πανελλαδικός Διαγωνισμός «Company Junior 2024-25»

(Ε' Δημοτικού έως και Γ' Γυμνασίου - Εργαστήρια Δεξιοτήτων). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, σχεδιασμένο για ηλικίες 11-15 ετών. Βασίζεται στη λογική και τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» και είναι προσαρμοσμένο για τις ηλικίες αυτές καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. To πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθήτριες και οι μαθητές σκέφτονται μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα, δημιουργούν το προσχέδιο μιας μαθητικής «εικονικής επιχείρησης» και το υποβάλλουν για αξιολόγηση. Οι τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες επιλέγονται από κριτική επιτροπή του JA Greece και βραβεύονται.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «My Career»

(Γ' Γυμνασίου έως και Γ' Λυκείου). Πρόκειται για διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την καριέρα στο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Οι μαθητές απαντούν σε τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα αποτελέσματα του τεστ με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Το πρόγραμμα διατίθεται σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες σε δυσπρόσιτα σχολεία να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δηλώνεται με ομαδική εγγραφή από τον εκπαιδευτικό.

Εργαστήριο Apps 101

(Β' Γυμνασίου έως και Β' Λυκείου). Είναι ένα διήμερο διαδικτυακό εργαστήριο για μαθητές και μαθήτριες 14-17 ετών από όλη την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στην επιχειρηματικότητα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, χωρίς να χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού. Στόχος του είναι να εμπνεύσει μαθητές και μαθήτριες να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, να πειραματιστούν και να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.

Girls Go Circular

(Γ' Γυμνασίου έως και Γ' Λυκείου). Στόχος του είναι η υποστήριξη των μαθητριών και ευρύτερα όλων των μαθητών, 14 έως 18 χρονών, στην ανάπτυξη των ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων τους ενώ μαθαίνουν για την κυκλική οικονομία και βρίσκουν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίζεται στην προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, η οποία εμπλέκει τους μαθητές σε διαφορετικές δραστηριότητες, όπως έρευνα στο διαδίκτυο, επιχειρηματικά παιχνίδια ρόλων και προκλήσεις βασισμένες σε ασκήσεις.

Ονειρεύομαι Σοφά

(Ε' Δημοτικού έως και Α' Γυμνασίου - Εργαστήρια Δεξιοτήτων). Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, περιηγούνται στους σταθμούς ενός διαδραστικού ταμπλό, συλλέγουν πληροφορίες, απαντούν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να εξοικειωθούν με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, προνοητικότητας και της ασφάλειας.

Εκπαίδευση στην αξιοποίηση ΑΙ για την αγροδιατροφή: DDTI Action in Food

Το JA Greece συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «DTTI Action in Food», μαζί με άλλα εννιά εθνικά Junior Achievement της Ευρώπης. Μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης ετοιμότητας για την τεχνητή νοημοσύνη (με δύο διαδρομές, Code & Non-Code) έχει στόχο να ενδυναμώσει 500 μαθητές ηλικίας 16-20 ετών στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της Αγροδιατροφής και των ΤΠΕ, εκπαιδεύοντας και πιστοποιώντας εκπαιδευτικούς σε δεξιότητες AI.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.