JA  Greece: Η Ελλάδα και πάλι στην κορυφή με τη μαθητική «start-up» School  Buddy

Η μαθητική “επιχείρηση” «School Buddy», από το Γυμνάσιο και Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης & Γυμνάσιο Φερών Έβρου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay (SIR) που διοργανώνεται από το JA Europe σε συνεργασία με την ΝΝ και διακρίθηκε ανάμεσα σε 9 χώρες.

Έχοντας κερδίσει τον διαγωνισμό στην Ελλάδα, συναγωνίστηκε με τις νικήτριες ομάδες από την Ιαπωνία, την Τσεχία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ρουμανία και την Σλοβακία και αναδείχτηκε νικήτρια μαζί με την Ισπανία και την Πολωνία.

Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε διαδικτυακά από το JA Europe την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024, στις 11:00 ώρα Ελλάδος, όπου ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα. Το έπαθλο της ομάδας είναι τριήμερο ταξίδι στην Κατάνια της Ιταλίας και συμμετοχή στο Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας GEN-E 2024 του JA Europe, όπου θα γίνει και η απονομή του βραβείου του SIR.

Η School Buddy είναι μια καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει την αναδιανομή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ σχολείων και την εύρεση χορηγών για τις ανάγκες τους. Συμμετέχουν τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν εξοπλισμό. Ιδρύθηκε για να καλύψει την έλλειψη σε σχολικό υλικό που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Η μαθητική «εταιρεία» προσφέρει παράλληλα οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό όφελος προς την κοινότητα. Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της School Buddy.

Τη μεγάλη χαρά και συγκίνησή τους εξέφρασαν τα μέλη της ομάδας που διαγωνίσθηκαν στον τελικό του Junior Achievement Εurope, τονίζοντας πόσο άλλαξε τη ζωή τους η μαθητική επιχειρηματικότητα και το JA Greece. Οι μαθητές/μαθήτριες της School Buddy, Όλγα Ποζατσίδου, Βαγγέλης Τουρνανέλης, Δημήτρης Τσέκου και Γιώργος Κρυονερίδης δήλωσαν: «Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε θα μας μείνουν αξέχαστες. Μάθαμε τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και την κοινωνική της ευθύνη ενώ είμαστε ακόμη έφηβοι. Οι ευκαιρίες που μας δόθηκαν και οι πόρτες που άνοιξαν θα διευκολύνουν την εξέλιξή μας, αν τις εκμεταλλευτούμε σωστά. Ευχαριστούμε JA!».

Πολύ συγκινημένοι, οι υπεύθυνοι καθηγητές, Λουλουδιά-Ευαγγελία Κεφαλά και Ιωάννης Μπουτζίκας, δήλωσαν: «Η ανταμοιβή μας από αυτά τα προγράμματα και τους διαγωνισμούς είναι η ικανοποίηση των μαθητών μας! Ο ενθουσιασμός τους, μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Οι μέντορες και η άψογη συνεργασία με την ομάδα του JA συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία μας. Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη υποστήριξή σας!».

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος ΔΣ JA Greece, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου, δηλώνοντας: «Τα θερμά μου συγχαρητήρια στα παιδιά, τους καθηγητές τους και όλους όσοι συνέβαλαν σε μία ακόμη διάκριση για το JA Ελλάδος. Η School Buddy χρησιμοποιώντας την κυκλική οικονομία, βελτιώνει τις συνθήκες φοίτησης συμμαθητών τους από όλη την Ελλάδα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μας γεμίζουν αισιοδοξία» είπε ο κ. Κυριάκου.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος NN Hellas, κα Φιλίππα Μιχάλη, δήλωσε:«Συγχαρητήρια στους School Buddy για τη σημαντική τους διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό, αλλά και για την πρωτοποριακή επιχειρηματική τους ιδέα που θα ωφελήσει τη σχολική κοινότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δικούς μας εθελοντές, που βοήθησαν τα παιδιά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Στην NN Hellas, στηρίζουμε έμπρακτα τη νεανική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή, όπως το πρόγραμμα Social Innovation Relay που υποστηρίζουμε από το 2016».

«Είναι μία ομάδα με πολύ μεγάλη εξέλιξη σε μικρό χρονικό διάστημα. Από τον εθνικό τελικό στον διαγωνισμό του JA Europe και από μία εθνική διάκριση σε μία ακόμη μεταξύ 9 χωρών. Συγχαρητήρια στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους εθελοντές-μέντορες που υποστήριξαν την ομάδα σε κάθε βήμα τους και τους ευχαριστώ για την υπέροχη συνεργασία. Για ακόμη μια φορά, είδαμε τι μπορούν να καταφέρουν μαθήτριες και μαθητές, μέσα από τα προγράμματα του JA Greece.» δήλωσε η Ιωάννα Κυπριώτη, Υπεύθυνη του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay.

