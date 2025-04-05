Στις 22 Απριλίου η Eurostat αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις οριστικές εκτιμήσεις της για το ύψος στο οποίο έκλεισε το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας το 2024. Πρόκειται για το κρίσιμο στοιχείο με βάση το οποίο θα δοθεί μια πρώτη, πλην σαφέστερη, εικόνα για τις επιδόσεις του περυσινού προϋπολογισμού και τον δημοσιονομικό χώρο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις νέες φοροελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Το επόμενο ορόσημο θα είναι ο Ιούνιος όταν θα οριστικοποιηθούν οι εκτιμήσεις για το ύψος των εσόδων από τη πάταξη της φοροδιαφυγής εφέτος. Από τον συνδυασμό των δύο αυτών παραμέτρων θα προκύψει το αποτέλεσμα για τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα έχει τελικά στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να κλειδώσει το πακέτο των νέων θετικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Ποιοι ωφελούνται

Οι φοροελαφρύνσεις που θα έχουν επίκεντρο τους συνεπείς φορολογούμενους της μεσαίας τάξης αλλά θα αφορούν και ευρύτερες κατηγορίες φορολογουμένων θα αποτελούν το βασικό πακέτο των νέων θετικών μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Μεταξύ αυτών, θα περιλαμβάνονται αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με αναπροσαρμογές συντελεστών έτσι ώστε να υπάρξει όφελος σε εισοδήματα έως 50.000 ευρώ.

Εξετάζονται αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης καθώς και στη φορολογία του εισοδήματος από ενοίκια.

Επίσης αναμένεται να υπάρξουν στοχευμένες ενισχύσεις σε κατηγορίες πολιτών που κρίνονται αναγκαίες. Οι ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού που συμπαρασύρουν και τις αμοιβές στο δημόσιο και οι ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις αυξήσεις στους στρατιωτικούς άνοιξαν τη συζήτηση για αυξήσεις και στα Σώματα Ασφαλείας ( Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική).

Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο και ότι οι οριστικές αποφάσεις της θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Από το ίδιο βήμα διαμήνυσε, πάντως, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε υπερβολές με αποφάσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Τα πρώτα, ενθαρρυντικά, στοιχεία

Ήδη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δείχνουν ότι για ακόμη ένα έτος, το 2024, σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Αντί για 2,5% του ΑΕΠ που ήταν ο αρχικός στόχος, κυμάνθηκε στα επίπεδα του 3,5%, εξέλιξη που δημιουργεί αυτόματα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο συγκριτικά με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Οι πρώτοι υπολογισμοί ανεβάζουν το ύψος του δημοσιονομικού περιθωρίου έως και τα 2 δισ. ευρώ. Αν επαληθευτούν αυτές οι εκτιμήσεις από τα στοιχεία που θα ανακοινώσει η Εurostat, τούτες θα αποτελέσουν τη βάση στις συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της Κομισιόν για το εύρος των νέων φοροελαφρύνσεων.

Οι διαβουλεύσεις αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο αφού συνεκτιμηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τη φοροδιαφυγή εφέτος, τα οποία πέρυσι ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ, αλλά και ακόμη ένας παράγοντας που αυτήν την ώρα παραμένει άγνωστος Χ. Πρόκειται για το δημοσιονομικό περιθώριο που θα προκύψει για την Ελλάδα από την οριστικοποίηση των αποφάσεων της Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής στις αμυντικές δαπάνες. Βάση αυτών των παραμέτρων και αφού συνυπολογιστεί η οροφή στην ετήσια βάση των δημοσίων δαπανών που προβλέπει το 4ετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ελλάδας θα προκύψει το τελικό ύψος του δημοσιονομικού χώρου.

