ΟΗΕ: Οι δασμοί του Τραμπ «πλήττουν τους ευάλωτους και τους φτωχούς»

Η αύξηση των τελωνειακών δασμών σε διεθνές επίπεδο, που πυροδότησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα «πλήξει τους ευάλωτους και τους φτωχούς» πιο σκληρά, κατήγγειλε χθες Παρασκευή η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η γενική γραμματέας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά).

«Είναι ώρα για συνεργασία κι όχι για κλιμάκωση», πρόσθεσε η κυρία Γκρίνσπαν, τονίζοντας πως «οι κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου πρέπει να εξελιχτούν για να λαμβάνονται υπόψη οι σημερινές προκλήσεις, αλλά κατά τρόπο που θα βάζει την προβλεψιμότητα και την ανάπτυξη στον πυρήνα του, ώστε να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι».

Από τους σχεδόν 200 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, περίπου δέκα είναι αυτοί στους οποίους αντιστοιχεί περί το 90% του εμπορικού ελλείμματός τους, σημείωσε η CNUCED σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες και οι μικρές νησιωτικές χώρες, στις οποίες αναλογεί αντίστοιχα το 1,6% και το 0,4% του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ, είναι παρ’ όλ’ αυτά εκείνες που πλήττονται περισσότερο από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη 2η Απριλίου — σε κάποιες περιπτώσεις, είναι πολύ σκληροί, θα επιβληθούν σε πολύ μεγάλο αριθμό χωρών και με βάση μέθοδο υπολογισμού που έχει αφήσει αρκετούς οικονομολόγους άναυδους.

Αυτές οι φτωχές χώρες «δεν θα συμβάλλουν ούτε να ισορροπήσει το (αμερικανικό) εμπορικό έλλειμμα, ούτε να προκύψουν μεγάλα έσοδα», υπογράμμισε η CNUCED.

«Πολλές οικονομίες με χαμηλά έσοδα είναι πλέον αντιμέτωπες με ‘τέλεια καταιγίδα’ επιδεινούμενων εξωτερικών συνθηκών, μη βιώσιμων χρεών και επιβράδυνσης της ανάπτυξης», συνέχισε η υπηρεσία του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη.

Γενικότερα, προειδοποίησε εναντίον των αρνητικών συνέπειών για την παγκόσμια οικονομία.

Σε μια παγκόσμια οικονομία με χαμηλή ανάπτυξη και μεγάλα χρέη, η άνοδος των τελωνειακών δασμών εγείρει κίνδυνο μείωσης των επενδύσεων και των εμπορικών ροών, προσθέτοντας αβεβαιότητα στο ήδη εύθραυστο περιβάλλον», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη, να επιβραδύνει τις επενδύσεις και να απειλήσει κεκτημένα ως προς την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες χώρες».

Χθες Παρασκευή η Κίνα επέλεξε να ανταποδώσει την επίθεση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, αναγγέλλοντας επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 34% σε αμερικανικά προϊόντα από τη 10η Απριλίου, «επιπλέον των τελωνειακών δασμών που είναι εφαρμοστέοι επί του παρόντος».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα μέτρα αντιποίνων στους τελωνειακούς δασμούς 20% που επέσεισε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως αυτό αναμένεται σύντομα. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει τη βούλησή της να διεξαγάγει «σοβαρές διαπραγματεύσεις» με την Ουάσιγκτον.

Εξάλλου ο πυρετός στις αγορές συνεχίστηκε χθες, με πολλά χρηματιστήρια να συνεχίζουν τη βουτιά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

