Ισχυρή μείωση 31% παρουσίασαν οι κενές θέσεις εργασίας το δ' τρίμηνο 2024

Εξαιρουμένων του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, διαμορφώθηκαν στις 28.365 κενές θέσεις έναντι 41.120 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023

Ισχυρή μείωση παρουσίασαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024 οι κενές θέσεις εργασίας στη χώρα μας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το δ΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους μειώθηκε κατά 31% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, διαμορφούμενος στις 28.365 θέσεις έναντι 41.120.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022 είχε καταγραφεί αύξηση 96,5%. 

Πηγή: skai.gr

