Σημαντική αύξηση κατά 7,4% σημείωσε τον Ιανουάριο ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, σκαρφαλώνοντας στα 28.213.975 χιλ. ευρώ, έναντι 26.275.971 χιλ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 26,4%, ενώ ακολούθησαν με αύξηση 24,4% οι επιχειρήσεις του τομέα Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία. Ισχυρή αύξηση τζίρου παρουσίασαν επίσης οι τομείς Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (18,4%), Μεταφορά και Αποθήκευση (17,3%) και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (16,9%).

Αντίθετα, μείωση κύκλου εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 0,7%.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.