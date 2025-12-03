Το νόμισμα του Ιράν υποχωρεί σε νέο ιστορικό χαμηλό, καθώς οι πυρηνικές κυρώσεις πιέζουν την ήδη αδύναμη οικονομία της χώρας.

Ένα δολάριο ΗΠΑ ισοδυναμεί με 1,2 εκατομμύρια ριάλ.

Το νέο ιστορικό χαμηλό αυξάνει την πίεση στις τιμές των τροφίμων και άλλα έξοδα, καθιστώντας την καθημερινή ζωή των Ιρανών ακόμη πιο δύσκολη. Οι τιμές του κρέατος, του ρυζιού και άλλων βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί, σημειώνει το Associated Press.

Εν τω μεταξύ, οι πολίτες ανησυχούν για ένα νέο κύμα συγκρούσεων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ -καθώς και ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών- μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

