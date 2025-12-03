Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι νόμιμες και ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανησυχίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να άρει τις έντονες επιφυλάξεις του Βελγίου, καταρτίζοντας νομική ασπίδα που θα αποτρέπει το ενδεχόμενο να κληθεί να επιστρέψει στη Μόσχα τα 140 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που σχεδιάζεται να δοθούν ως δάνειο στην Ουκρανία.

Η Επιτροπή θέλει, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτόν τον μήνα, οι 27 χώρες να συμφωνήσουν στη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών ως δανείου στο Κίεβο. Ωστόσο, το Βέλγιο αντιστέκεται, λόγω ανησυχιών ότι θα βρεθεί το ίδιο υπόλογο εάν τα χρήματα πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν στη Ρωσία.

Πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ είπαν ότι τώρα καταρτίζεται ένα νομικό πλαίσιο για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μια πλήρης πρόταση για το δάνειο αναμένεται την Τετάρτη.

Ο απόλυτος φόβος του Βελγίου είναι ότι τα 140 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να δοθούν ως δάνειο στην Ουκρανία και στη συνέχεια μία φιλορωσική χώρα της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο στην ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Μόσχας. Αυτό θα σήμαινε ότι το Βέλγιο θα έπρεπε άμεσα να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια στη Ρωσία.

Η λύση που προτείνει η Κομισιόν, για να καθησυχάσει τις βελγικές ανησυχίες, είναι να αποτρέψει το ενδεχόμενο μια χώρα της ΕΕ να ανατρέψει τις κυρώσεις. Προς το παρόν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς οι κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία και πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, πάντως, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Γερμανία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και ότι είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης που θα καθησυχάζει αυτές τις ανησυχίες εάν όλοι οι σύμμαχοι σταθούν ενωμένοι.

Πηγή: skai.gr

