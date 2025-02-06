ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές εστίασαν στην αξιολόγηση εταιρικών αποτελεσμάτων εν αναμονή της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 125,65 μονάδων (–0,28%), στις 44.747,63 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 99,66 μονάδων (+0,51%), στις 19.791,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 22,09 μονάδων (+0,36%), στις 6.083,57 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

