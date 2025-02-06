Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,79% - Στα 149,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.540 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Coca Cola HBC, της ΔΕΗ και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.544,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,79%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 149,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.074.217 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,80%), της Coca Cola HBC (+3,74%), της ΔΕΗ (+3,49%), της Τιτάν (+3,46%) και της Viohalco (+2,68%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή του ΔΑΑ (-1,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.346.188 και 6.256.949 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 33,13 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 77 μετοχές, 17 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+12,12%) και Αττικές Εκδόσεις (+9,82%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-9,01%) και ΕΛΒΕ (-8,11%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 13,2400 +0,76%

ΤΙΤΑΝ: 44,9000 +3,46%

ALPHA BANK: 1,7455 +2,38%

AEGEAN AIRLINES: 10,4000 +1,17%

VIOHALCO: 5,7500 +2,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5000 +1,43%

ΔΑΑ: 8,4900 -1,51%

ΔΕΗ: 13,3500 +3,49%

COCA COLA HBC: 35,5000 +3,74%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2400 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,5800 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,0000 +1,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2800 +0,98%

ΕΥΔΑΠ: 6,1300 +2,51%

EUROBANK: 2,3730 +2,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 +2,19%

MOTOR OIL: 20,9200 +0,58%

JUMBO: 26,0000 +1,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,4400 +0,72%

ΟΛΠ:30,4000 +1,16%

ΟΠΑΠ: 16,7900 +2,38%

ΟΤΕ: 14,5000 +1,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,4000 +3,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0200 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

