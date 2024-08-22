ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο, τα οποία αναπτέρωσαν τις προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 55,49 μονάδων (+0,14%), στις 40.890,49 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 102,05 μονάδων (+0,57%), στις 17.918,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 23,73 μονάδων (+0,42%), στις 5.620,85 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

