ΑΑΔΕ: "Μπλόκο" σε 52 επιχειρήσεις με αδήλωτες πωλήσεις άνω των 18,5 εκατ. ευρώ μέσω διαδικτύου

Πάνω από 52 επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αλλά δεν δηλώνουν τα έσοδα από αυτές, καθώς δεν εκδίδουν τα σχετικά τιμολόγια ή αποδείξεις, εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι 52 αυτές επιχειρήσεις είχαν αποκρύψει φορολογητέα ύλη άνω των 18,5 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι και εκτεταμένες διασταυρώσεις των στοιχείων του myDATA και στοιχείων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

Μόλις το σύστημα της ΑΑΔΕ - με βάση τα στοιχεία από τις παραπάνω τρεις πηγές - εντοπίσει ύποπτη συμπεριφορά, οι ελεγκτές αξιοποιούν ταυτόχρονα στοιχεία από το διαδίκτυο και από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Ενδεικτικά, οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής:

Ετερόρρυθμη εταιρεία στη βορειοανατολική Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε 80.200 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 720.000 ευρώ.

Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο φωτιστικών μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2019-2023, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 8.000 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις εκτός Ε.Ε., αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 2,8 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση επιβατηγών αυτοκινήτων, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε 26.300 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 400.000 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, χωρίς έναρξη δραστηριότητας, κατά τα έτη 2018 – 2021, δεν εξέδωσε 2.920 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 274.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 66.000 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, χωρίς έναρξη δραστηριότητας, κατά τα έτη 2019 – 2021, δεν εξέδωσε 1.795 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 95.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ρούχων, κατά τα έτη 2018-2022, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο πλήθος φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 2,13 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 870.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 210.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε 5.400 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 57.500 ευρώ.

Ετερόρρυθμη εταιρεία, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κοσμημάτων, κατά τα έτη 2019-2022, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 661.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας, κατά τα έτη 2019-2023, δεν εξέδωσε 1.631 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 483.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 33.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης, κατά τα έτη 20182022, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 356.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση, με έδρα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης, κατά τα έτη 20182022, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλης 680.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό και λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο πλήθος φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 196.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 47.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 295.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 71.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο υποδημάτων, κατά τα έτη 2018-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 218.000 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 52.000 ευρώ.

