ΤτΕ: Αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 12,2% στο α' εξάμηνο του 2024 σε σχέση με το 2023

Αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 12,2% σε 6,921 δισ. ευρώ και των αφίξεων κατά 15,5% σε 11,625 εκατομμύρια σημειώθηκε στο α' εξάμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο.

Τον Ιούνιο, οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,7% στα 3,115 εκάτ. ευρώ και οι αφίξεις κατά 8,8% σε 4,681 εκατομμύρια.

Η μέση δαπάνη των τουριστών ήταν μειωμένη κατά 3,3% στα 570,5 ευρώ στο α' εξάμηνο και κατά 1,4% τον Ιούνιο.

Τα περισσότερα έσοδα στο α' εξάμηνο προήλθαν από Γερμανούς τουρίστες (πάνω από 1,2 δισ. ευρώ), με τους Βρετανούς να ακολουθούν με λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ και τους Αμερικανούς στην τρίτη θέση με 540 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΤτΕ αναφέρει:

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2.861,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024 και 5.553,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,7% τον Ιούνιο του 2024 και κατά 12,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,8% τον Ιούνιο του 2024 και κατά 15,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2024 εμφάνισε πλεόνασμα 2.861,7 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.680,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,7% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.115,0 εκατ. ευρώ, έναντι 2.891,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ άνοδος κατά 20,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2024: 253,3 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2023: 210,6 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 115,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5.553,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5.053,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. 'Ανοδο κατά 754,8 εκατ. ευρώ (12,2%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.921,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 255,3 εκατ. ευρώ (22,9%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.368,2 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,5%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 31,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 76,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούνιο του 2024, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,6% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.713,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.636,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, καθώς και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, που αυξήθηκαν κατά 11,0% (Ιούνιος 2024: 1.275,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2023: 1.148,9 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 34,5% (Ιούνιος 2024: 427,6 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2023: 317,9 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.285,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.319,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν στα 522,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα 163,9 εκατ. ευρώ. 'Ανοδο παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία κατά 12,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 144,9 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 42,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 608,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 32,8% και διαμορφώθηκαν στα 143,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 60,2% στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, και διαμορφώθηκαν στα 6.921,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 14,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.815,8 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 8,4% στα 2.818,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.104,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,8%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 30,1% και διαμορφώθηκαν στα 711,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 1.223,3 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τη Γαλλία, κατά 2,5% στα 445,7 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 48,8% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 329,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 19,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.008,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,0% στα 540,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν μείωση κατά 70,1% και διαμορφώθηκαν στα 5,2 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2024 διαμορφώθηκε σε 4.681,8 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, κατά 8,0%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 7,3% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 11,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.818,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,1%. Αύξηση κατά 18,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.010,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% και διαμορφώθηκε σε 701,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,5% σε 206,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία κατά 10,3%, η οποία διαμορφώθηκε σε 235,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 705,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 11,2% σε 185,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 48,5% και διαμορφώθηκε σε 2,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά 15,5% και διαμορφώθηκε σε 11.625,6 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 10.061,8 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 16,1%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, κατά 15,2%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 6.846,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 17,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 13,1% και διαμορφώθηκε σε 4.778,8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 18,0%, καθώς και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, κατά 15,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1.766,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 5,6% και διαμορφώθηκε σε 676,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 39,1% σημείωσε επίσης η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 588,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,0% και διαμορφώθηκε σε 1.371,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 9,5% σε 578,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 58,6% και διαμορφώθηκε σε 5,5 χιλ. ταξιδιώτες.

