Αύξηση στην τιμή του ελαιόλαδου και στην Ισπανία: Στρέφονται στο ηλιέλαιο

Το ηλιέλαιο εκθρόνισε το ελαιόλαδο που θεωρείτο ο «βασιλιάς» στις κουζίνες της Ισπανίας, της μεγαλύτερης παραγωγού ελαιολάδου στον κόσμο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές αναγκάζουν τους καταναλωτές να στραφούν σε φθηνότερες επιλογές.

Οι Ισπανοί αγόρασαν 107 εκατομμύρια λίτρα όλων των ειδών ελαιολάδου στο πρώτο μισό του 2024 σε σύγκριση με 179 εκατομμύρια λίτρα ηλιέλαιου, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ένωση εμφιάλωσης ελαιόλαδου στην Ισπανία, Anierac.

Έως σήμερα, το ελαιόλαδο ήταν το δημοφιλέστερο λάδι για μαγείρεμα στα ισπανικά νοικοκυριά, αντιπροσωπεύοντας το 62% των πωλήσεων κατ’ όγκο το 2023, την ώρα που το ηλιέλαιο αντιπροσώπευε σχεδόν 34%, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου καταγράφει πτώση στην Ισπανία», δήλωσε ο Πριμιτίβο Φερνάντες, ο εκπρόσωπος Τύπου της Anierac. «Υπάρχουν νοικοκυριά που συνήθιζαν να αγοράζουν μονάχα ελαιόλαδο και για πρώτη φορά αγοράζουν τώρα ηλιέλαιο και ελαιόλαδο», συμπλήρωσε.

Οι πωλήσεις ελαιόλαδου κατ’ όγκο μειώθηκαν κατά 18% από το πρώτο μισό του 2023, λέει η Anierac.

Οι πωλήσεις του ηλιέλαιου αυξήθηκαν κατά 25% κατ’ όγκο πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ένα μπουκάλι ηλιέλαιο κόστιζε κατά μέσο όρο 1,86 ευρώ το λίτρο πέρυσι, ενώ τα ακριβότερα είδη ελαιόλαδου κόστιζαν 6 ευρώ το λίτρο, 50% περισσότερο σε σύγκριση με το 2022, βάσει των επίσημων στοιχείων.

Η Ισπανία συνήθως προμηθεύει περίπου το 40% του ελαιολάδου παγκοσμίως, όμως τα κύματα καύσωνα την Άνοιξη και μια παρατεταμένη ξηρασία μείωσαν τις συγκομιδές ελιάς τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των τιμών του ελαιόλαδου σε επίπεδα ρεκόρ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα φτωχά ισπανικά νοικοκυριά να δυσκολεύονται να προμηθευτούν το βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, επιλέγοντας το φθηνότερο ηλιέλαιο, σύμφωνα με μια έκθεση του υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις τάσεις στην κατανάλωση τροφίμων το 2023.

Στα τέλη του προηγούμενου έτους, το ελαιόλαδο καταναλωνόταν κυρίως από τα νοικοκυριά της μεσαίας και μεγαλοαστικής τάξης, επισημαίνεται στην έκθεση.

Πέρυσι, μπουκάλια του ενός λίτρου έξτρα παρθένου ελαιόλαδου πωλούταν περίπου 14,5 ευρώ σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στις κατηγορίες των προϊόντων λιανικής που τους τοποθετούν ετικέτες ασφαλείας.

Τον Ιούνιο, η ισπανική κυβέρνηση μείωσε τον ΦΠΑ στο ελαιόλαδο προκειμένου να το καταστήσει πιο προσιτό, ακόμα κι αν οι τιμές έχουν καταγράψει μικρή πτώση φέτος.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ισπανίας Mercadona μείωσε την τιμή του ελαιόλαδου κατά 25% φέτος και αυτήν την εβδομάδα προσφέρει τα μπουκάλια του 1 λίτρου σε μια τιμή κάτω των 7 ευρώ, με στόχο να προσεγγίσει τους καταναλωτές, ανέφερε μία πηγή από την εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

