Συνεχίζεται η διαφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της κυβέρνησης και την αποφυγή shutdown μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2025, με βουλευτές και γερουσιαστές του Κογκρέσου να αποχωρούν από μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ χωρίς να επιτύχουν ουσιαστική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν ελάχιστα βήματα προόδου στις συζητήσεις με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη, σημειώνει το CBS.

Μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μετά τη συνάντηση.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολύ μεγάλες διαφορές» μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για την παράταση των επιδοτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να παρατείνουν τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης για επτά εβδομάδες.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε ότι ο Σούμερ και ο Xακίμ Τζέφρις, «αρνούνται να αναγνωρίσουν τα απλά γεγονότα». Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θιούν κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «ομηρία» της διαδικασίας έγκρισης των πιστώσεων. Οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωσαν ότι οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές πρέπει να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή για την παράταση της χρηματοδότησης.

Η προφανής έλλειψη προόδου αφήνει λίγες επιλογές για την αποφυγή του κλεισίματος που θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η Γερουσία σχεδιάζει να θέσει το νομοσχέδιο της Βουλής σε νέα ψηφοφορία την Τρίτη.

Ο Τζέφρις δήλωσε στο CNN ότι το αίτημα των Δημοκρατικών να παραταθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις του Affordable Care Act σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της λειτουργίας της κυβέρνησης «δεν είναι απλώς μια διαπραγματευτική τακτική».

Ο Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη απέκλεισε επίσης την ιδέα της ψήφισης ενός βραχυπρόθεσμου νομοσχεδίου για την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης για επτά έως δέκα ημέρες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους νομοθέτες για διαπραγματεύσεις.

«Είμαστε αντίθετοι στο να αναβάλλουμε το πρόβλημα», είπε. «Αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως», επεσήμανε.

Αντιδρούν αεροπορικές και εργαζόμενοι

Μια συμμαχία αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, βιομηχανικών ομίλων και συνδικάτων εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών πίεσε τους νομοθέτες να «αναλάβουν άμεση δράση» για να αποτρέψουν το κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο, όπως προειδοποίησαν, θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του παλαιού συστήματος ασφάλειας της αεροπορίας της χώρας.

Συνήθως, κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της κυβέρνησης, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι εργαζόμενοι σε θέσεις ζωτικής σημασίας αναμένεται να συνεχίσουν να προσέρχονται στην εργασία τους χωρίς αμοιβή, αλλά πολλοί άλλοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες όπως η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αερο

Σε επιστολή της συμμαχίας — που ονομάζεται Airlines for America — προειδοποιήθηκε ότι η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να σταματήσει τις προσπάθειες πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς η FAA αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού και επενδύει δισεκατομμύρια στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

«Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης σε αυτό το στάδιο θα έθετε σε κίνδυνο τη σημαντική πρόοδο που έχουμε όλοι επιτύχει μέχρι τώρα σε αυτές τις προσπάθειες», αναφέρεται στην επιστολή.

Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το στρατό

Εάν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της αυτή την εβδομάδα, το στρατιωτικό προσωπικό θα συνεχίσει να υπηρετεί χωρίς αμοιβή έως ότου το Κογκρέσο καταλήξει σε συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, όλα τα μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Φρουρά που βρίσκεται επί του παρόντος σε αποστολή, πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με καθυστέρηση στην πληρωμή τους έως ότου τελειώσει η διακοπή λειτουργίας. Το πολιτικό προσωπικό του οποίου η εργασία θεωρείται απαραίτητη ή «εξαιρούμενη» από το Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για όλη τη διάρκεια του κλεισίματος.

«Μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης, όλοι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι θα λάβουν αυτόματα τις καθυστερούμενες αμοιβές τους, βάσει των όρων του Νόμου περί Δίκαιης Μεταχείρισης των Κυβερνητικών Υπαλλήλων του 2019», δήλωσε ο Σίμους Ντάνιελς, ερευνητής για την ανάλυση του αμυντικού προϋπολογισμού στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Τα εν ενεργεία μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν θα πληρωθούν εγκαίρως, εκτός εάν το Κογκρέσο ψηφίσει ξεχωριστό νομοσχέδιο για να διασφαλίσει τη συνέχιση της καταβολής των μισθών και των επιδομάτων των στρατιωτικών, όπως συνέβη το 2013. Ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων υπέβαλε νομοσχέδιο για τη συνέχιση της πληρωμής των στρατιωτικών νωρίτερα αυτό το μήνα, το οποίο έλαβε τη στήριξη και των δύο κομμάτων, αλλά είναι απίθανο να ψηφιστεί εγκαίρως, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένει κλειστή μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

