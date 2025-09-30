Οι αγορές χρυσού τείνουν πλέον προς ένα bullish σενάριο, όπου η τιμή θα ανέλθει στα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του 2026, ανέφερε η UBS σε σημείωμα την Τρίτη.

Η τράπεζα επεσήμανε παράγοντες όπως την αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, τις ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και την αύξηση των επενδύσεων σε ETF, ενώ συνέστησε μια μεσαία μονοψήφια κατανομή χαρτοφυλακίου στο πολύτιμο μέταλλο.

Η UBS υπογράμμισε τη χαμηλή συσχέτιση του χρυσού με τις μετοχές και τα ομόλογα ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών κινδύνων, προειδοποιώντας παράλληλα τους επενδυτές να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταβλητότητα των τιμών και τις πιθανές αλλαγές στη νομισματική πολιτική.

Πηγή: skai.gr

