ΗΠΑ: Ρεκόρ στο έλλειμμα του προϋπολογισμού - 40% υψηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο

Νέο ρεκόρ σημείωσε το ομοσπονδιακό έλλειμμα του προϋπολογισμού, ανερχόμενο στα 711 δισ. δολάρια για τους πρώτους τρεις του δημοσιονομικού έτους 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Το έλλειμμα για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου ήταν αυξημένο κατά 201 δισ. δολάρια, ή 39,4% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 510 δισ. δολ.

Για τον Δεκέμβριο μόνο ο προϋπολογισμός εμφάνισε έλλειμμα ύψους 87 δισ. δολαρίου. Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού αυξήθηκαν 6% στα 454 δισ. δολάρια, ενώ οι δαπάνες υποχώρησαν 3% στα 541 δισ. δολάρια.

Οι τόκοι για το εθνικό χρέος ανήλθαν συνολικά σε 308,4 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2025, αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Το κόστος χρηματοδότησης προβλέπεται να ξεπεράσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το έτος, το οποίο θα ξεπεράσει το ρεκόρ του 2024..

Πηγή: skai.gr

