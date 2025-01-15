Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας αυξήθηκε περαιτέρω τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ και φθάνοντας σε υψηλό ρεκόρ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Η βιωσιμότητα του τεράστιου δημόσιου χρέους της Ρώμης θεωρείται από καιρό ως κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση της ευρωζώνης.

Το χρέος της Ιταλίας ανήλθε στα 3.005,2 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, έναντι 2.981,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας.

Το δημόσιο χρέος της χώρας - ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο της ευρωζώνης μετά την Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ - προβλέπεται από την κυβέρνηση να αυξηθεί σε περίπου 138% του ΑΕΠ το 2026, από 135% το 2023.

Η Ρώμη, η οποία τέθηκε στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρυσι, ελπίζει να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το ανώτατο όριο του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2026 από 3,8% που είχε στόχο πέρυσι και 7,2% το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.