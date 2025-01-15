Startup συγκέντρωσε $200 εκατ. για να «αναστήσει» το μαλλιαρό μαμούθ και την τίγρη της Τασμανίας

Μια startup βιοτεχνολογίας που εργάζεται για την «ανάσταση» των ζώων που έχουν εξαφανιστεί συγκέντρωσε 200 εκατ. δολάρια με αποτίμηση ύψους 10,2 δισ. δολαρίων, πάνω από έξι φορές την αποτίμησή της μόλις πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η Colossal Biosciences Inc. χρησιμοποιεί το DNA και τη γονιδιωματική για να προσπαθήσει να «αναστήσει» το ντόντο, την τίγρη της Τασμανίας και το μαλλιαρό μαμούθ. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Ben Lamm λέει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την παραγωγή ενός μαλλιαρού μαμούθ που θα γεννηθεί από μια παρένθετη μητέρα ελέφαντα μέχρι τα τέλη του 2028.

Η Colossal Biosciences, με έδρα το Ντάλας, ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg ότι συγκέντρωσε το νέο γύρο χρηματοδότησης από έναν επενδυτή, την TWG Global, ανεβάζοντας το σύνολο των μετρητών που συγκέντρωσε σε 435 εκατ. δολάρια.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα μέχρι να έχουμε τα γονιδιώματα σωστά», δήλωσε ο Lamm σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας κυττάρων, που σημαίνει ότι έχει εντοπίσει τα γονίδια-στόχους για να εργαστεί.

Εκτός από την προφανή γοητεία ενός επιστημονικού κατορθώματος τύπου Jurassic Park, οι προσπάθειες της εταιρείας για την εξάλειψη της εξαφάνισης ειδών αποσκοπούν στην επέκταση της βιοποικιλότητας, στην αποκατάσταση της ισορροπίας στα οικοσυστήματα και στην ωφέλεια άλλων ζώων.

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις προσπάθειες αυτές, αμφισβητώντας την εγκυρότητά τους και το κατά πόσον τα «αναστημένα» ζώα θα μπορούσαν να επιβιώσουν σήμερα. Το μαλλιαρό μαμούθ εξαφανίστηκε ως επί το πλείστον πριν από 10.000 χρόνια, αν και ορισμένοι πληθυσμοί επιβίωσαν μέχρι πριν από 4.000 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.