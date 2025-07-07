ΗΠΑ: Πτωτικές τάσεις στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τους δασμούς

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κινείται πτωτικά με το άνοιγμα, παρασυρμένο από την αβεβαιότητα που επικρατεί σε ό,τι αφορά τους δασμούς που θα επιβάλουν οι ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία και μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις ξεκίνησαν οι συναλλαγές, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,19%, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,54% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 0,38%.

Λίγο νωρίτερα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα εμπορίου Πίτερ Ναβάρο είπε ότι «οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά» και υπερασπίστηκε την υπόσχεση που είχε δώσει, ότι η κυβέρνηση θα επιτύγχανε 90 εμπορικές συμφωνίες μέσα σε διάστημα 90 ημερών.

«Είμαι ικανοποιημένος με την πρόοδο που είχαμε, επειδή κάθε χώρα με την οποία είχαμε σημαντικό έλλειμμα έχει δεσμευτεί πλήρως. Νομίζω ότι αυτό που μαθαίνουμε από τις διαπραγματεύσεις είναι απλώς (…) πόσο δύσκολο είναι για αυτές τις χώρες να εγκαταλείψουν το πλεονέκτημα που διαθέτουν απέναντί μας», είπε ο Ναβάρο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

