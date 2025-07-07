Συνολικά 419 άνεργοι έχουν προσληφθεί σε νέες θέσεις εργασίας μέσω της νέας δράσης απασχόλησης της ΔΥΠΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (και όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας), που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Το νέο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης», συνολικού προϋπολογισμού 10,7 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί επιχειρήσεις για τη δημιουργία συνολικά 1.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και κυμαίνεται από το 70% του μισθού και των εισφορών για τους κοινούς ανέργους (829,50 € μηνιαία, 9.954 € συνολικά) έως 100% για τους ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό του ΔΑΜ (1.185 € μηνιαία, 14.220 € συνολικά), δηλαδή όσοι είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε παρακμάζουσες (ενδεικτικά: βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.) και μετασχηματιζόμενους τομείς (ενδεικτικά: δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας).

Την τελευταία πενταετία, η ΔΥΠΑ, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΜ, έχει υλοποιήσει πλήθος δράσεων απασχόλησης και κατάρτισης στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύοντας σημαντικά την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, πάνω από 16.300 άνεργοι βρήκαν εργασία μέσω προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ, εκ των οποίων 61% γυναίκες, 51% νέοι (έως 29 ετών) και 37% μακροχρόνια άνεργοι. Επιπλέον, 21.228 άνεργοι και εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης, εκ των οποίων 68% γυναίκες και 21% νέοι.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική συμμετοχή με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 10.726.800,00 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

Πηγή: skai.gr

