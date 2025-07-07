Λογαριασμός
Κομισιόν: «Γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φον ντερ Λάϊεν και Τραμπ»

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, θέλουμε να αποφύγουμε τους δασμούς, θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που να είναι αμοιβαία επωφελή»

Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν

 Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «γόνιμη ανταλλαγή απόψεων» την Κυριακή, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΕ παραμένει η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον έως τις 9 Ιουλίου.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, θέλουμε να αποφύγουμε τους δασμούς. Πιστεύουμε ότι προκαλούν «πόνο». Θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που να είναι αμοιβαία επωφελή», ανέφερε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, σημειώνει το Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα αποσταλούν επιστολές που θα ειδοποιούν για υψηλότερους δασμούς, τους εμπορικούς εταίρους που δε θα έχουν συνάψει συμφωνία έως τις 9 Ιουλίου, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου

Πηγή: skai.gr

