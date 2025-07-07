Κομισιόν: «Γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φον ντερ Λάϊεν και Τραμπ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «γόνιμη ανταλλαγή απόψεων» την Κυριακή, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΕ παραμένει η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον έως τις 9 Ιουλίου.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, θέλουμε να αποφύγουμε τους δασμούς. Πιστεύουμε ότι προκαλούν «πόνο». Θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που να είναι αμοιβαία επωφελή», ανέφερε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, σημειώνει το Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα αποσταλούν επιστολές που θα ειδοποιούν για υψηλότερους δασμούς, τους εμπορικούς εταίρους που δε θα έχουν συνάψει συμφωνία έως τις 9 Ιουλίου, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου

Πηγή: skai.gr

