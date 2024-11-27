Samsung: Καρατόμηση υψηλόβαθμων στελεχών μετά τις αποτυχίες στο hardware

Ο γίγαντας της τεχνολογίας Samsung αντιμετωπίζει πολυμέτωπες κρίσεις, δείχνοντας ότι δεν είναι σε θέση να χαράξει μια σαφή πορεία προς τα εμπρός, ιδιαίτερα στην αγορά των ημιαγωγών, όπου το εργοστάσιο παραγωγής της (foundry) υστερεί, τα προϊόντα μνήμης επόμενης γενιάς της αγωνίζονται να ανταγωνιστούν επιτυχώς άλλες εταιρείες και τα κλασικά της προϊόντα, όπως τα κινητά τηλέφωνα, βρίσκονται κάτω από πίεση από κινεζικές εταιρείες.



Ο νοτιοκορεατικός όμιλος πραγματοποιεί έναν σημαντικό ανασχηματισμό στο εργατικό της δυναμικό σε ολόκληρο τον οργανισμό κάθε χρόνο αναφέρει η Sammobile. Αυτή τη φορά η διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς υπάρχει μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης να βελτιωθεί η κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρική αναμόρφωση οδηγεί και στην απόλυση υψηλόβαθμων στελεχών.

Στον όμιλο εστιάζουν πολύ στο τμήμα DS (Device Solutions) που διαχειρίζεται τον τομέα ημιαγωγών, κατά τη διάρκεια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Δεν είναι μυστικό ότι οι επιδόσεις του τμήματος ήταν χαμηλές τον τελευταίο καιρό, και η Samsung πιστεύει ότι τώρα είναι απαραίτητη μια σημαντική οργανωτική αναδιάρθρωση.Αυτό φαίνεται ότι περιλαμβάνει και τη Samsung Electronics που ανακοίνωσε σε αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του τμήματος ότι απολύθηκαν. Μερικοί διευθυντές επιχειρήσεων είναι πιθανό να αντικατασταθούν εν μέσω του σημαντικού ανασχηματισμού που θα δει πολλούς υπαλλήλους να απομακρύνονται από το τμήμα, και νέα ταλέντα να εισέρχονται από άλλα τμήματα του ομίλου.Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν την πιθανότητα ο διευθύνων σύμβουλος της Samsung Electric, Τζανγκ Ντέοκ Χιουν, ο αντιπρόεδρος του τμήματος DS Αν Τζιν Μαν και ο CTO (επικεφαλής τεχνολογίας) του Ινστιτούτου Έρευνας Ημιαγωγών Σονγκ Τζαε Χιουκ να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους. Αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Samsung στην οργανωτική αναδιάρθρωση για την αποκατάσταση της θεμελιώδους ανταγωνιστικότητας του τμήματος.Ο πρόεδρος της Samsung Electronics, Τζέι Λι, έχει αναγνωρίσει δημοσίως τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του ομίλου, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εταιρεία μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Είναι σαφές ότι η «διοχέτευση» νέου ταλέντου σε ορισμένους από τους πιο κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς της θεωρείται απαραίτητο βήμα για να επιστρέψει η ανάπτυξη.

