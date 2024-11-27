Στις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής συγκαταλέγονται διαχρονικά τα Βόρεια Προάστια με τις αυξητικές τάσεις να συνεχίζονται. Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier-Realty Greece, οι τιμές στα Βόρεια Προάστια αυξήθηκαν σταδιακά, λόγω των ανατιμήσεων των οικοδομικών υλικών αλλά και την αύξηση των επιτοκίων, παρόλα αυτά παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των Ελλήνων αγοραστών και για αυτό παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση στη κατασκευή. Ιστορικά τα Βόρεια Προάστια είναι από τις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής, καθώς διαθέτουν πληθώρα ιδιωτικών σχολείων, περισσότερο πράσινο, χαμηλότερα κτίρια και ήσυχες γειτονίες, προσφέροντας έναν αναβαθμισμένο τρόπο ζωής, αναφέρει.

Ειδικότερα, στον Δήμο Κηφισιάς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 1.000 οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα διάστημα 7 χρονών. Αντίστοιχα μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται και στον Δήμο Αμαρουσίου, καθώς χτίζονται πολύ μεγάλα συγκροτήματα γραφείων τα οποίαμ δημιουργούν την ανάγκη για ανάπτυξη του οικιστικού κλάδου.

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Ιούλιο του 2024, ήταν 3.292 ευρώ ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,47% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023 όπου ήταν 3.092 ευρώ/τ.μ. (Indomnio). Ενδεικτικά η μέση τιμή ανά τετραγωνικό ήταν στην Κηφισιά 4.478 ευρώ, στο Μαρούσι 4.215 ευρώ, στη Νέα Ερυθραία 4.241 ευρώ, στην Εκάλη 3.028 ευρώ, στο Παλαιό Ψυχικό 5.480 ευρώ, στο Νέο Ψυχικό 3.898 ευρώ και στη Φιλοθέη 5.460 ευρώ. Η χαμηλότερη τιμή ήταν στον Αγ. Στέφανο με 1.679 ευρώ το τ.μ. και η ακριβότερη ήταν στο Π. Ψυχικό με 5.480 ευρώ το τ.μ. Οι περιοχές με τις χαμηλότερες τιμές στα Βόρεια Προάστεια είναι ο Αγ. Στέφανος, το Κρυονέρι, ο Διόνυσος και η Σταμάτα, ενώ οι ακριβότερες ήταν το Π. Ψυχικό, η Φιλοθέη και ακολουθεί με αρκετή διαφορά το Ν. Ψυχικό.

Ενδεικτικά παραδείγματα ακινήτων στην αγορά της περιοχής:

-Ένα νεόδμητο διαμέρισμα 170 τ.μ. στο Π. Ψυχικό με 3 υ/δ, 2 λουτρά και 2 θέσεις πάρκινγκ πωλείται για 8.600 ευρώ/τ.μ.

-Ένα νεόδμητο διαμέρισμα 150 τ.μ. στο Ν. Ψυχικό με 3 υ/δ, 3 λουτρά και ενεργειακή κλάση Α+ πωλείται για 4.800 ευρώ/τ.μ.

-Μια μεζονέτα 165 τ.μ. κατασκευής του 2016 στην Εκάλη, με 3 υ/δ και 1 λουτρό πωλείται για 3.636 ευρώ/τ.μ.

-Ένα νεόδμητο ρετιρέ 157 τ.μ. στο Μαρούσι με 4 υ/δ, 3 λουτρά και ενεργειακή κλάση Α+ πωλείται για 3.949 ευρώ/τ.μ.

Γενικότερα παρατηρείται μια ανοδική τάση στην αγορά των οικιστικών ακινήτων στα Βόρεια Προάστια, η οποία θα παραμείνει και μέσα στο 2024, εκτιμά η διευθύνουσα σύμβουλος της Premier-Realty Greece.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

